國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文。記者林澔一／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文。記者林澔一／攝影

國民黨主席選舉白熱化，藍營內部今傳出一份全黨員民調，候選人之中，鄭麗文以30%支持度大幅領先，郝龍斌以17.4%居次，羅智強以16.3％第三。不過，未表態的黨員仍有30%。

該份內部民調顯示，88%黨員表示會去投票，僅8.8%表示不會去投票，2.9%尚未決定。

不過，在看好度方面，民調結果顯示，郝龍斌以27%勝過26.1%鄭麗文；羅智強以11%居三，35.1%仍未表態。對於兩岸關係方面，24.6%黨員認為郝龍斌若當選黨主席，有能力處理兩岸關係，20.7%則認為鄭麗文較能處理兩岸關係。

對於誰能帶領國民黨贏得總統大選重返執政，民調顯示，28.3%黨員屬意鄭麗文，14.4%黨員挺羅智強；12.6%黨員則支持郝龍斌。另有4成黨員未表態。

該份民調時間為9月30日，10月1日，由艾普羅民調公司執行，有效樣本為1089人，不列入拒訪與失聯黨員。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

