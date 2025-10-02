聽新聞
國民黨主席選舉6候選人 今首同台辯論

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導

國民黨主席選舉戰況激烈，ＴＶＢＳ、聯合報共同舉辦「國民黨黨主席選舉辯論會」今晚登場，六位候選人鄭麗文卓伯源郝龍斌張亞中蔡志弘羅智強將全員到齊，首度同台辯論。多位候選人昨幾無公開行程，全力備戰今天辯論。

今晚登場的辯論，歷時兩個半小時，全程包括申論、媒體提問、交叉詰問、結論四階段。ＴＶＢＳ與聯合報表示，為讓各候選人都能暢談理念，透過辯論會陳述與對話，增加更多溝通機會，讓真理愈辯愈明。

由於花蓮災情嚴峻，有候選人陣營傳出，盼減少辯論會及政見說明會場次。國民黨發言人鄧凱勛昨受訪時表示，黨中央非常認同應把心力放在救災工作，但這需獲六位候選人共識才能辦理，目前六人想法略有不同，會再跟各團隊協調，保持密切溝通。

郝龍斌昨在臉書直播參與海外線上直球對話，闡述參選理念；鄭麗文接受本報專訪；羅智強除持續勤跑基層，也與國民黨立委陳玉珍、游顥、前立委蔡壁如、多位律師成立「人權行動聯盟」，宣誓反綠色迫害。

羅智強說，賴清德總統為意識形態肅清異己，陸配首當其衝，再不站出來，迫害層面恐擴大。

國民黨 黨主席 羅智強 鄭麗文 郝龍斌 卓伯源 張亞中 蔡志弘

