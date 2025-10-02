聯合報專訪／鄭麗文：在九二共識上 推動兩岸交流

國民黨主席候選人鄭麗文接受本報專訪，提及兩岸關係，她說，沒有九二共識，兩岸不可能化冰、對話跟交流，需要在此基礎上與時俱進；她若當選黨主席，將在九二共識之上，推動兩岸更多交流與合作，例如共同打詐、航太交流等，兩岸要「強強聯手，一加一大於二」。

鄭麗文說，國民黨提出九二共識，在九二共識「創造性模糊」下，兩岸放下兵刃，透過交流、對談，開啟不一樣的兩岸局勢；榮譽主席連戰展開和平之旅後，具體呈現在前總統馬英九執政八年，帶來兩岸的春天，各方面密集交流，增進彼此理解、情誼。

她表示，民進黨執政不承認九二共識，把兩岸推向冰點，前總統蔡英文、賴清德總統都想推「兩國論」，成為兩岸局勢緊張的最大根源；國民黨反對分裂、台獨，堅守「一中憲法」，憲法增修條文也開宗明義說「國家統一前」，在堅守一中原則、一中憲法下，這是兩岸最重要的政治基礎，擴大交流並化解矛盾跟敵意。

對於日前拋出「九二共識要與時俱進」，她說明，國際局勢與對岸發展已今非昔比，要根據現實發展，調整我方的國際戰略及兩岸關係。

她希望擔任黨主席後，在九二共識之上，開始推動兩岸更多有機的交流與合作，例如兩岸共同打詐、航太交流合作等，不要狹隘地在死胡同裡思考兩岸問題，有更多可能性、舞台。

鄭麗文認為，對美國、所有國際友人，一定要對等互惠，「任何健康的關係不可能是一方無止盡付出」；她不贊成賴清德總統經營對美關係，把我方主權、話語權完全交到美國手裡。對外關係上，我方絕不做麻煩製造者，絕不可淪為地緣政治的犧牲品，希望積極作為和平締造者。

鄭麗文日前除與台中市長盧秀燕合體品嘗小吃，也專程拜會立法院前院長王金平。她提到，王念茲在茲的是兩岸和平、國家發展和社會和諧，他還慎重手寫三點提醒與期許，包括：以民為主；新思維、新氣象和新作風；和氣致祥，以團結全台灣為念。