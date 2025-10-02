觀察站／鄭麗文、盧秀燕革命情 盡在不言中

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人爭相與台中市長盧秀燕同台，盼爭取二○二八「藍營共主」的支持。候選人鄭麗文前天與盧秀燕合體「吃播」牛肉麵，盧還不忘貼心為鄭打包一份給先生，姐妹的革命情誼盡在不言中。

歷經大罷免之役，國民黨備戰二○二八士氣大振。盧秀燕作為檯面上最孚眾望人選，儘管不選黨主席，但對人選的青睞，不僅影響基層風向，更直接影響其未來的戰略布局。

繼分別與郝龍斌、羅智強在台中約吃米糕、肉圓，盧秀燕前天與鄭麗文大啖牛肉麵，展現與三人的好交情。與郝、羅互動時，盧先打趣稱自己「奪走郝大哥兩個第一次（受訪與吃播）」，又輕拍羅智強的手說他「跟自己的弟弟一樣」。盧也誇鄭麗文勇敢、有戰鬥力，特別提及兩人過往並肩作戰的革命情感，還加一句「我對妳比較特別，我有幫妳夾菜」。

鄭麗文昨接受聯合報專訪時，透露她與盧秀燕的「革命情感」始於立委同事，和當年盧首次競選台中市長的艱困時刻，鄭麗文受時任黨主席吳敦義之託，駐點台中全力輔選，也因此結下好姐妹情誼。

鄭麗文說，盧深知黨主席選戰不易，特別關心、鼓勵她，還貼心讓她打包牛肉麵給先生，表達對先生「提供選舉經費」的致意。鄭笑稱，「無限情義在裡面」。

黨主席之爭，盧秀燕仍未鬆口屬意人選，對哥哥、弟弟與妹妹各打「情義牌」；儘管三人的接待規格各有不同，外界對親疏各有解讀，卻也盡顯盧秀燕保持等距、不輕易表態的性格。誰才是盧秀燕的屬意人選，或許只能「盡在不言中」。