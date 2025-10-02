聯合報專訪／鄭麗文：台獨是騙局 藍須奮起

國民黨主席選舉白熱化，候選人鄭麗文接受本報專訪，主動面對曾加入民進黨的過去，但她說自己是街頭運動起家，參加民進黨後發現台獨主張是騙局，民進黨貪腐令人髮指，廿多年來致力揭穿民進黨真面目，粉碎「台獨法西斯」。

黨內決策應採集體領導

她並提出「集體領導」，除黨內決策機制本為集體領導外，也要納入非黨務系統、各領域代表性的權威專家，共同集結眾人智慧。

此次國民黨主席選舉中，鄭麗文的從政經歷多了民進黨，被質疑「不夠藍」。但她表示非民進黨出身，是在「野白合運動」時躬逢其盛，從街頭運動起家，自然而然地參加民進黨，卻發現民進黨的台獨主張是騙局、也走不通，她完成英國劍橋大學國際關係碩士學業後，回到台灣即離開民進黨。

藍須重掌中華民國論述

她受時任國民黨主席連戰決心兩岸破冰的感召，加入國民黨，全因她相信，唯國民黨能解決兩岸問題並開創和平，也以推動和平為畢生職志。

鄭麗文表示，民進黨的貪腐令人髮指；很多民進黨創黨前輩認為如今民進黨已非黨外時期的民進黨，她為組「黨外在野大聯盟」，拜訪前副總統呂秀蓮，呂持相同看法。

她批評民進黨成台灣惡鬥內耗根源，兩岸兵凶戰危的罪魁禍首，甚至會在賴清德總統手中摧毀民主、自由、法治，故須下架民進黨。她對民進黨知己知彼，因此才能百戰百勝；她認為應徹底揚棄國民黨的溫良恭儉讓。對於鄭麗文指控，民進黨表示「沒有回應」。

鄭麗文指出，國民黨有「三缺」：缺乏強有力的論述能力，缺乏打動人心的主張論述，缺乏主導議題的能力，過去幾年主流民意被民進黨牽著鼻子走，誤以為「反中才有票」；如今人民已反感仇中牌，國民黨須重掌中華民國命運的主導權跟論述權。

藍白磋商須中常會通過

談及朝野和解議題，鄭麗文認為，朝野和解在賴總統一念間，她不會主動拜訪賴總統；和解跟對話要有基礎，但若賴總統釋出真正善意，不再欺壓在野黨，只要為了台灣，當然願意對話、合作。

在藍白磋商機制上，她強調，態度須相互尊重理解，原則講求誠信，遵守雙方共同通過公平公開的遊戲規則，才能服眾；未來的機制要經兩黨中常會通過，以昭公信。

對於另一位候選人郝龍斌也主張「集體領導」，鄭麗文表示，黨內決策機制本為集體領導，無論是藍白合、輔選、立院黨團政策攻防等重大任務上，她也盼納入非黨務系統、各領域代表性的權威專家，共同集結眾人智慧。

盼黃復興黨部能夠正名

鄭麗文強調，要尊重制度，不是用黨主席的個人意志強加於全黨，讓決策機制形同虛設；透過垂直與橫向整合，結合全台灣相關領域優秀人才，為黨為國效力、高度重視地方的需求，「集體領導」即真正核心的領導風格。

至於黃復興黨部，鄭麗文表示，現任黨主席朱立倫任內輕率裁撤，是所有黃復興黨員心中的痛，要如何重新整合凝聚、組織再造，她會由下而上尊重他們的想法，「重點是要讓黃復興黨部正名，讓軍系黨員重拾榮譽感」。