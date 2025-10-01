羅智強：聯合政府能解決少數總統困境 但賴清德還想對抗

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強今下午在立法院接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
民眾黨力推聯合政府，並宣布將於10月9日舉行首場聯合政府論壇。國民黨立委羅智強認為，賴清德總統現在面臨少數總統困境，聯合政府的確是一個解決方式，但賴清德完全沒此想法或精神，對國會對抗的作法也沒改變，對與在野黨領袖會面也不見橄欖枝。

羅智強指出，賴總統面臨少數總統困境，其實有兩條路徑可以解決，其中一個就是聯合政府，也就是既然沒辦法取得國會多數，就要按照聯合政府作法跟精神，想辦法跟在野黨在政策、行政事務上合作，這確實是解決少數總統困境的方式。

羅智強說，賴總統完全沒有聯合政府的想法，例如在重要人士的提名，從來不跟在野黨有任何商量；例如大法官的人事徵詢上，應該尊重在野黨的意見、其他多數黨的意見，但賴總統寧可癱瘓大法官，也不願回到「總統提名、立法院同意」的憲政精神。

羅智強感嘆，到目前為止可以看到，賴總統對國會對抗的作法並沒有改變，對於要怎麼從朝野和諧為台灣做事出發，賴清德完全有想要改變的想法跟善意，顯然還想繼續走對抗的路。

至於外界關注賴總統與在野黨領袖是否會有機會會面的話題。羅智強認為，橄欖枝是雙向的，今天不要講少數總統，做為國家元首，總統要跟在野黨主席有個國是會談，這本來就是有益國家的事情，他如果當選黨主席，當然是保持開放態度，即便他有這想法，但沒看到賴清德打算遞出任何橄欖枝。

國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
羅智強 賴清德

