獨家專訪／一碗牛肉麵「無限情義」 鄭麗文：與盧秀燕有革命情感

國民黨主席選舉白熱化，候選人鄭麗文昨日特地前往台中，與市長盧秀燕同台吃播牛肉麵，全程有說有笑。鄭麗文今日接受聯合報專訪，她表示，盧秀燕昨日讓她打包一碗牛肉麵帶回家給先生表示致意，「無限的情義在裡面」。她選黨主席是因為她個人沒有任何未來的政治生涯規畫，「那個太陽不會是我」。

隨著國民黨主席選情激烈，各候選人紛紛爭取和盧秀燕同台曝光，私下也積極爭取支持。鄭麗文昨和盧秀燕吃播牛肉麵，盧稱讚鄭「勇敢」，努力、戰鬥力十足，個子高、嗓門大，無懼任何威脅，勇於伸張正義。

鄭麗文今接受聯合報專訪，她自述和盧秀燕交情。她說，她跟盧很熟，她跟盧一起當過立委，是好姐妹。盧選第一任台中市長時，當時非常艱困，面對當時現任台中市長，很大壓力底下，盧來找她，她住在台中全力輔選，所以她們是有革命情感的，盧對她也非常關心，盧知道黨主席不好當，所以給她很多關心、鼓勵。

鄭麗文昨日和盧秀燕一起吃播牛肉麵。鄭說，盧昨天特別讓她打包一碗牛肉麵回去給她先生吃，她先生這麼好，提供1320萬讓她選黨主席，所以盧用一碗牛肉麵向她先生致意。鄭面露笑容，表示「無限的情義在裡面」。

鄭麗文表示，在823大罷免前，盧秀燕有約她到國民黨立委楊瓊瓔的服務處，盧第一時間就給她熱情擁抱，公開表示對她的加油打氣。她跟盧秀燕的標準動作就是抱在一起。談及為何盧決定不參選黨主席，鄭說，她不方便幫盧回答，尊重盧所有決定。

鄭麗文說，她從來沒有考慮過參選總統。她也強調，未來在黨務領導上、在選戰上，黨內不會出現「兩個太陽」，她選黨主席是因為她個人沒有任何未來的政治生涯規畫，「那個太陽不會是我」，但也不能排除未來有兩個以上優秀、高人氣的總統候選人，如同盧秀燕說的，盧也不希望看到主席跟總統候選人是由主席欽定的。因此大家有高度共識，包括她在走基層時，絕大多數人都認為國民黨應該要尊重制度，不要事先欽定，未來才能服眾，避免所有可能的困擾。

鄭麗文指出，要透過公平公開的制度，決定國民黨的總統候選人，「我們應該要對我們自己的總統候選人有信心，若真是眾望所歸，其實初選不會是問題的，也應該有信心在藍白合過程當中，可以成為總統候選人。」

鄭麗文認為，集體領導首要應該是「尊重制度」，而不是用黨主席個人的意志強加於全黨，讓決策機制形同虛設，要尊重黨內且落實黨內的決策機制。