獨家專訪／喊集中選票！鄭麗文：中生代接棒推動世代合作

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人鄭麗文今接受聯合報專訪時談及世代交替，她強調，世代一定要合作，她不相信年齡迷思，「我自己也不年輕了」，但中生代接棒是黨員的高度期待；也盼黨內有共同認知，選前、選後大家都是一個團隊，未來若當選黨主席，盼參選的同志能繼續扮演重要角色，為黨奉獻付出，但黨主席只能選一人，盼黨內集中選票支持她。

面對黨魁之戰世代交替的聲浪，國民黨主席候選人郝龍斌說，世代交替不是讓年輕人做黨主席，而是讓有戰力的年輕人在黨內有發展空間。

鄭麗文表示，不可諱言，國民黨有嚴重的斷層，她主張一定要給年輕人舞台、支援，不是一下子揠苗助長；對於資深黨員在不同領域，有豐沛的專業經驗人脈，他們是國民黨寶貴的資源，所以世代一定是合作的。她也不相信年齡迷思，「我都說自己是中生代」，她認為展現出的應該是行動力、爆發力，讓大家耳目一新。

鄭麗文提到，昨天她拜會立法院前院長王金平時，王提到「新思維、新作風」，要能帶動黨員，這是要有一定的人格特質，她認為，希望中生代接棒，這是黨內的極高度共識與期待。

「我是最接地氣的黨主席」鄭麗文說，走訪基層時，很多人反映過去四年沒看過主席；在拜會苗栗縣長鍾東錦時，對方向她提出許多地方的想法和心聲，她承諾要當基層「看得到、聽得到、做得到」的「三到」黨主席。

對於戰鬥藍成員郝龍斌、羅智強同場角逐黨主席，未來是否仍有整合空間？鄭麗文說，戰鬥藍不是組織，而是當年對國民黨發揮戰鬥力的期許，「選前本來就是同一黨，選後當然還是同一黨，」她一直強調，希望選舉過程公平公開公正，不要網內互打、私下放話，不要傷感情，選完大家還是同一個團隊。

鄭麗文說，檯面上參選的先進同志都是非常優秀的人才，如果她當選主席，當然希望他們願意在黨內扮演重要角色，為黨奉獻付出，這是國民黨之福。作為黨主席本來就是桶箍，除了候選人，還要團結所有國民黨力量，整合對象不會侷限於戰鬥藍。

不過，鄭麗文也說，走到哪大家都很憂心，畢竟黨主席只能選一人，勢必最後要集中選票，她只希望大家共同有認知，選前選後大家都是一個團隊，要無私、不計個人得失去為黨付出，展現風範，千萬不要在這時刻讓外界看笑話，只要自己團結，外界的見縫插針就不會生效。