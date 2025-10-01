王金平親寫三點期許 鄭麗文：絕不辜負心意

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人鄭麗文昨與台中市長盧秀燕合體小吃之約，也專程拜會立法院前院長王金平。王金平也提出三點期許，包括以民為主；新思維、新氣象和新作風；以及和氣致祥，以團結全台灣為念。

鄭麗文說，她在決定參選黨主席之前，曾兩次向王金平報告並請益，昨日她再次為黨主席選舉專程去拜訪王金平。一如往昔，王金平非常細心貼心關心她的選情，也提供非常寶貴的意見，她受益良多，收穫滿滿。

鄭麗文說，王金平一直念茲在茲的是兩岸和平、國家發展和社會和諧，因此對國民黨的未來和黨主席的責任有非常深刻的期許。為此，王金平慎重其事地事先手寫了三點提醒和期許親自交給她。

「第一，以民為主，當家的非為民做主，不像現在，大家都為人民做主，做主的是人民。人民做主、我們做事」，鄭麗文說，王金平直指台灣今天問題的根源，就是出自主政者背離民主，處處要用自己的意志強加於人民，替人民作主，忘記了人民才是主人，民主應該是人民當家作主，從政者是為人民服務，為人民做事，國民黨也要時時刻刻記得我們是為人民服務，為人民做事。

「第二，為何多年來國民黨都走衰勢，要檢討國民黨自己文化出問題以致人民不能接受，故國民黨新主席要改造內部文化，創造新氣象，以符人民期待。」王金平語重心長說，國民黨要虛心地自我檢討，並高度期許她用「新思維、新氣象和新作風」，同時結合資深前輩的輔助，讓國民黨重新得到全民支持，再創新榮耀。

「第三，肯定論述能力、戰鬥能力，但別忘當主席之後，要為全民服務，並團結社會全民，所以要『和氣致祥』。」鄭麗文說，王金平肯定她的論述能力和戰鬥力是當前國民黨最需要的。同時，也提醒「和氣致祥」，未來當主席後，不但要團結全黨，更要以團結全台灣為念。

鄭麗文說，王金平不斷強調，台灣內部不能再繼續撕裂對立下去，國民黨要團結台灣，才能成功推動兩岸和平，不論是台灣內部，抑或是兩岸都要「和氣致祥」，才是人民之福。王金平的用心和高度讓她深受感動，並感覺肩上的責任特別重大。

鄭麗文也說，除了由衷感謝王金平的一路以來的提攜與支持，對於他的期許定將深深銘記於心，絕對不會辜負這份心意，未來一定夙夜匪懈，全力以赴，為黨為民，付出奉獻。