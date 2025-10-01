快訊

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

鄭麗文衝刺國民黨主席選舉 王金平手寫3點期許

中央社／ 台北1日電
國民黨主席候選人鄭麗文昨拜會前立法院長王金平。圖／擷自鄭麗文臉書
國民黨主席18日改選，候選人鄭麗文昨天拜會前立法院長王金平，她今天說，王金平非常細心且貼心，提供非常多寶貴意見，並關心她的選情，手寫了3點提醒與期許交給她，肯定她的論述能力和戰鬥力，是當前國民黨最需要的。

鄭麗文今天上午透過臉書表示，她在決定參選黨主席之前曾2次向王金平報告並請益，昨天她再次為黨主席選舉專程拜訪王金平。一如往昔，王金平非常細心貼心關心她的選情，並提供非常多寶貴意見，她受益良多，收穫滿滿。

鄭麗文說，王金平一直念茲在茲的是兩岸和平、國家發展和社會和諧。因此對國民黨未來和黨主席的責任有非常深刻期許。為此，王金平慎重其事的事先手寫了3點提醒和期許，親自交給她。

鄭麗文說，王金平3點期許包括，「第一，以民為主，當家的非為民做主，不像現在，大家都為人民做主，做主的是人民。人民做主、我們做事」；「第二，為何多年來國民黨都走衰勢，要檢討國民黨自己文化出問題以致人民不能接受，故國民黨新主席要改造內部文化，創造新氣象，以符人民期待」。

鄭麗文說，「第三，肯定論述能力、戰鬥能力，但別忘當主席之後，要為全民服務，並團結社會全民，所以要和氣致祥。」王金平很肯定她的論述能力和戰鬥力，是當前國民黨最需要的。同時也提醒她「和氣致祥」，未來當了主席之後，不但要團結全黨，更要以團結全台灣為念。

鄭麗文說，王金平不斷強調，台灣內部不能再繼續撕裂對立下去，國民黨要團結台灣，才能成功推動兩岸和平，不論是台灣內部，抑或是兩岸都要「和氣致祥」，才是人民之福。

鄭麗文表示，王金平的用心和高度，讓她深受感動並感覺肩上責任特別重大。除了由衷感謝王金平一路以來對她的提攜與支持，對於王金平的這份期許，她定將深深銘記於心，絕對不會辜負這份心意，未來一定夙夜匪懈，全力以赴，為黨為民，付出奉獻。

