影／我只為妳夾菜！盧秀燕合體鄭麗文「吃播」 讚她最大特質曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文和台中市長盧秀燕合體「吃播」，盧緊抓著鄭麗文的手說「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文晚間到台中市，和市長盧秀燕「吃播」，大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」。盧秀燕稱讚鄭麗文最大的特質就是「勇敢」，還說「我只有為妳夾菜喔！」盧解釋，為鄭夾菜是因為「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。

盧秀燕是國民黨下屆總統熱門人選，先前國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強都已到台中，和盧一起吃小吃，引起外界關注，鄭麗文今天也南下台中和盧合體。

盧、鄭會面後，盧一開場就說，女性要從政實在很不容易，一路走來對鄭特別有同理心，覺得她非常的努力，而且非常的勇敢，是勇敢的女性。她每次戰鬥力十足，這是從政很重要的條件，加上個子很高，嗓門也很大，所以戰鬥力效果更好。

盧秀燕說，為什麼說鄭麗文很勇敢？因為她對於任何的威脅都能伸張正義、很勇敢，她的人格特質就是勇敢。所以，對她一樣祝福、加油。盧秀燕說，上次見面時就這樣說過了，鄭麗文也馬上回說：「還抱過了，感受到了」。

盧秀燕舉出她和鄭麗文的3層關係，除了是姊妹，和鄭還在立法院同事過，且鄭幫忙輔選過她。

國民黨主席選舉6人參選，盧還會幫其他候選人合體直播嗎？盧秀燕指著自己說，黨員有責任選賢與能，大家如果不嫌棄來找她，她很願意聽他們的意見，不會畫地自限只聽這個、不聽那個。

盧話鋒一轉表示，她也知道，好的人才一定會出頭，「我很有信心，國民黨員的眼睛是雪亮的，他們知道在艱困的時期，需要什麼樣的黨主席候選人」；我們要聽他們的政見，讓他們有機會能夠表現，因為國民黨現在沒有什麼資源，也沒有什麼廣告，只能靠這樣的方式來爭取大家的支持。

盧秀燕說，他們都有很高的聲量，反而是我要來拜託他們，來為台中市拼經濟，幫台中吃播、幫我們行銷。

國民黨主席候選人鄭麗文和台中市長盧秀燕今晚合體「吃播」，盧緊抓著鄭的手說，「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文晚間到台中市，和市長盧秀燕合體「吃播」，大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」。記者黃寅／攝影
盧秀燕 鄭麗文 國民黨

