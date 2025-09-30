國民黨主席之爭Cheap稱他勝算最大 再揪一點嘆：很怪的現象

國民黨主席朱立倫宣布交棒，黨主席選舉將在10月18日投票。百萬網紅Cheap擔任第二場辯論會的提問人，他今（30）日認為郝龍斌勝出的機會較濃厚，但也坦言是「一個很怪的現象」。

挺過726、823兩波罷免後，現任國民黨主席朱立倫啟動交棒，共有張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文、卓伯源6名候選人爭搶黨主席寶座。經過上周六（27日）的第二場電視辯論會後，Cheap坦言「感覺郝龍斌會上」。

Cheap一一分析參與辯論會的5名候選人，他表示張亞中「類似宋楚瑜的角色，每次都會出來選主席」，雖然論述內容有條有理，且有自己的政治理念，但色彩過於統派，不論是國民黨或是整個台灣社會都較難取得認同，「覺得他適合當軍師，當選機會渺茫」。

談到蔡志弘，Cheap坦言「不知道是誰」，加上蔡志弘整場辯論會頻頻提到「當初我在美國」、「我認識美國很多學者」等事，讓Cheap納悶「我以為我們在選美國總統」。

羅智強身為藍營中生代戰將，雖然「遭質疑什麼都想選」，但Cheap指出，近年國民黨的各大重要戰役都可見羅的身影，雖然實力強勁，無奈選票和鄭麗文重疊，勝選機會不高；此外，Cheap表示，若以孫子兵法而言，民進黨出身的鄭麗文最適合當黨主席，但要打敗郝龍斌，可能需要和羅智強整合。

而目前民調呼聲最高的郝龍斌，Cheap也直言「感覺會上」。但Cheap同時點破一個奇怪現象，網路上不少人罵郝龍斌、但他民調最高，而口口聲聲喊著要世代交替的藍營，卻可能由63歲的朱立倫交棒給73歲的郝龍斌。

不過，Cheap提到除了黃復興黨部之外，郝還獲得雲林王張榮味、苗栗王鍾東錦、屏東王周典論、趙少康等藍營各大山頭支持。另外，郝龍斌人脈廣、血統純正，若當選有機會整合藍營內部派系將戰力最大化。但Cheap也點出隱憂，郝龍斌素來和柯文哲不合，若當選黨主席，是否會破壞藍白合仍待觀察。