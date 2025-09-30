與黨內青年咖啡會 郝龍斌：要讓黨政策符合年輕人需要

國民黨主席選舉10月18日投票。候選人郝龍斌今下午與黨內青年、黨員咖啡會，他表示，未來若擔任黨主席，不只要與年輕人接觸，更要走入校園，他也不排斥走入校園，面對面與年輕人接觸，了解心聲、爭取支持。

郝龍斌表示，競選期間他在走訪各地，大家都給予非常多支持與協助，也向他反映非常多黨內的困難與問題，他都記下來了，未來若當選主席，他不只要把現在看到的問題，擬定具體方法解決外，更重要是要讓所有黨員與黨中央能經常聯繫，隨時反映心聲。未來他主張要有國民黨版「1999」，與黨員接地氣聯繫。

郝龍斌提到，要持續與更多青年接觸、爭取支持，讓國民黨的政策能符合年輕人的需要。他認為，做一個黨主席，各領域都要接觸，未來他若當選主席，不排斥走入校園，面對面與年輕人接觸，了解心聲、爭取支持。

談到花蓮災情，郝龍斌說，災情發生第一天他已捐款50萬元、也募集資源，很多他熟悉的業者也捐獻很多物資到花蓮，後來因運送過程有些困難，也發現物資目前也不是最需要的，所以大家就停下捐物資， 改成捐款，呼籲民眾持續幫助花蓮度過困境。

對於黨員提問時關注黃復興黨部發展。郝龍斌表示，他是軍人子弟，從政受父親影響非常多，父親很小就告訴他，政治是為了國家人民，不是為了個人。黃復興黨部過去是最忠貞的黨員，對國民黨貢獻最大、內聚力最強的一批人，非常多人是為國家犧牲生命流血流汗，他若擔任黨主席，一定會跟黨部、黃復興下來談，恢復黃復興榮光，讓黃復興戰力發揮到最大。

退役中將張延廷表示，國民黨人才濟濟，但郝龍斌是大家公認最好的主席，他行政資歷豐厚、非常清廉，對黨務瞭如指掌，呼籲黨員發揮最大影響力集中選票，支持郝龍斌。