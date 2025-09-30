張亞中談國民黨黨魁之爭：我若落選 台灣將失去最後一個和平的機會

國民黨主席將於10月18日改選，候選人包括郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中、蔡志弘、卓伯源，戰況膠著。其中，張亞中30日在《POP撞新聞》上表示，兩岸必須尋求正面互動的契機，同時強調若自己落選，「是台灣失去最後一個和平的機會」。

張亞中以「堰塞湖危機」形容當前兩岸局勢，認為隨時可能因僵局而潰堤，他指出，自己參選的目的在於提出具體解方，突破現有僵局。張亞中同時批評部分主張「維持現狀」的黨內人士，因為「現狀」根本不可能長久存在。

若當選黨主席，張亞中表示將推動重啟國共論壇、推進和平協議談判，藉此降低風險，並以此帶領國民黨在2028總統大選中勝出，進而掌握處理兩岸問題的主導權。

他進一步解釋，所謂的和平協議並非立即走向統一，而是確保兩岸避免分裂，在尊重各自制度下尋找共識，逐步推進「和平、合作、統一」的方向。張亞中強調，台灣必須正視三項現實：一、中華民國憲法的一中框架；二、政治與經濟無法切割；三、兩岸現狀無法維持。

張亞中直言，兩岸若陷入衝突，台灣除了戰到最後或選擇投降之外，仍有「第三條路」，就是對話。他警告，若2028總統大選國民黨再度落敗，兩岸局勢將如堰塞湖般徹底崩解。他呼籲，2028應被視為台灣是否能走向和平的關鍵抉擇。