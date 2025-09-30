聽新聞
國民黨主席選舉 6候選人首度同台
國民黨主席選舉六名候選人昨首度同台，應彰化縣議會國民黨團與議長謝典林之邀闡述參選理念。台北市前市長郝龍斌表示，世代交替不是讓年輕人當黨主席，而是讓他們有舞台。立委羅智強表示，應與民進黨直球對決。前立委鄭麗文說，推動藍白合作關鍵是誠信。
孫文學校總校長張亞中說，黨主席要在短時間內創造兩岸和平，若當選將在改革、論述、文化與歷史等，與民進黨「死關對決」。前國大代表蔡志弘說，要結合所有討厭民進黨力量。彰化縣前縣長卓伯源說，國民黨要團結，若他當選會讓候選同志一起進入黨中央，「選我等於選其他候選人，我當選就是大家都當選」。
昨天藍營彰化縣議員、在地黨公職、黨員共二百多人出席。國民黨副主席連勝文表示，黨內當前遇到財務問題，新任黨主席一上任，就要接下重擔。
郝龍斌說，真正的團結是讓年輕人有舞台、能主導戰鬥，他主張跨世代整合。鄭麗文表示，中台灣縣市首長多為女性，若國民黨主席由女性出任，能展現不同以往的戰鬥力。
藍營議員提問產業、兩岸等問題，鄭麗文主張重啟核電，擬定台灣各區域的產業政策，終結政黨惡鬥。郝龍斌說，唯有下架民進黨，才能解決兩岸問題，推倒民進黨「非核家園」神主牌，「以核養綠」重啟核能。
郝龍斌昨到高雄果貿社區跟黨員座談表示，若當選主席，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。鄭麗文昨拜會救國團也承諾，若當選，一定支持修改惡法，為被列為不當黨產的救國團解套。
