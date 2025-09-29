影／郝龍斌選國民黨主席要當吳伯雄2.0 苗栗縣長鍾東錦大推郝最有客家味

苗栗縣長鍾東錦今晚在感恩餐會，公開表態支持國民黨主席候選人郝龍斌，推薦郝最有客家味，最符合苗栗縣，郝龍斌則強調以客家大老吳伯雄「無私無我」為榜樣，當吳伯雄2.0，團結在野2028重返執政。

國民黨下屆主席選舉6名候選人今天下午首度在彰化縣議會同台發表政見，郝龍斌晚間北返，應鍾東錦之邀，參加在苗栗市千璽餐廳舉辦的感恩餐會，立委邱鎮軍、前立委徐志榮、縣議會副議長張淑芬、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰，及多名縣議員、鄉鎮市長等人與會，現場數次呼口號「郝龍斌加油」，氣氛熱絡。

郝龍斌表示，他決定參選黨主席，主要是因為國民黨現在需要一位像當初的吳伯雄一樣，無私無我為黨奉獻犧牲，不計較任何位子，只希望國民黨能贏的黨主席，

「我會照吳伯雄這樣做到。」郝龍斌表示，他公開宣誓絕對不會選總統，不會用黨主席之職務去謀取任何個人的利益，他只有一件事就是要國民黨好、中華民國好，唯一目標2026年勝選，2028年重返執政。

鍾東錦喊全力支持郝龍斌，主要原因是郝非常重視客家族群，台北市長期間完成客家主題公園，4公頃多，市值接近20億元，他曾經去走過，覺得各種主題結合真的很棒，非常符合客家。此外，郝龍斌在市長任內，任用苗栗子弟擔任客家事務的主管。