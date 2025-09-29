國民黨主席6候選人首度彰化同台 兩岸對話、核能議題成焦點

國民黨下屆主席選舉6位候選人今天下午首度在彰化縣議會同台，除發表政見外，還接受現場提問產業、兩岸等問題，其中，卓伯源、張亞中、蔡志弘都提出黨選黨主席，將促成兩岸政治對話促進和平，鄭麗文、郝龍斌、羅智強也都強調重啟核電的必要性。

國民黨6位主席候選人包括孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘、立委羅智強、台北市前市長郝龍斌、前立委鄭麗文及彰化縣前縣長卓伯源等人，今天下午參加由國民黨彰化縣議會黨團及縣議會議長謝典林邀請的交流會，這也是黨主席選舉以來，首度6位候選人同台抒發政見。

到場的縣議員陳玉姬、鄭俊雄並針對振興產業、促進兩岸和平及青年何去何從等問題，請六位候選人答覆。卓伯源表示，他當選黨主席後，會拜訪對岸領導人習近平，進行兩黨對話，甚至與美國總統川普一起坐下來，洽談兩岸和平、貿易等問題 ；鄭麗文則主張重啟核電，擬定台灣各區域的產業政策，並終結政黨惡鬥，提出產業論述，才能翻轉台灣。

郝龍斌說，民進黨意識型態治國，造成兩岸關係緊張， 唯有下架民進黨才能解決兩岸問題，他並主張推倒民進黨「非核家園」神主牌，「以核養綠」，重啟核能；羅智強則以他當選黨主席又是立委身分，可以在立法院場域，針對目前台灣缺水及缺電、關稅等產業及兩岸問題，制定法律解決。