國民黨主席選舉6強首度同台 談財務、團結、藍白合

國民黨彰化縣議會黨團及縣議會議長謝典林，今邀請國民黨下屆主席6名候選人同台交流，逐一闡述參選黨主席的理念；謝典林與國民黨副主席連勝文都提到，黨內當前遇到財務問題，新任黨主席一上任就需要接下重擔，6人則分別針對財務、團結、藍白合與組織改革等議題發表看法，爭取支持。

孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘、立委羅智強、台北市前市長郝龍斌、前立委鄭麗文，以及彰化縣前縣長卓伯源等人都親自出席，這是這次國民黨黨主席選舉以來，首度6名候選人同台抒發政見。

張亞中說，多數人希望兩岸和平，黨主席要能在短時間內創造兩岸和平，才會受到尊敬，而民進黨沒有這個能力。國民黨需透過黨務改革，揮別過去陳舊、步履蹣跚的形象，他說黨內仍以「石器時代」方式管理黨員資料，未來應推動數位化，包括橫向縱向聯繫與初選制度，若當選將在改革、論述、文化與歷史等面向上與民進黨「死關對決」。

蔡志弘指出，現在必須結合所有討厭民進黨的力量，但也不能成為藍白合作下的犧牲品。他說，民眾黨張啟楷已在彰化多方走動，但國民黨內有許多優秀菁英，才是最適合人選，他承諾若當選將立即啟動初選機制，盡快確定彰化縣長人選，及早整合戰力、推銷在地候選人，維持民調優勢，避免任何人因藍白合作而被犧牲。

羅智強表示，國民黨過去被認為高高在上、不接地氣，難以說服人民，他主張黨主席應能與民進黨直球對決，更要腳踏實地走遍台灣，他提到自己曾為公投宣傳連續睡在街頭49天，在彰化夜宿縣議會門口。他也強調，團結不是口號，而是實際行動，「反惡霸」罷免行動中，他即使害怕，也仍全台聲援同志，認為「只要一個黨內同志被罷免，就是我的失敗」。

郝龍斌說，國民黨需要改革，不能再是一言堂，而是要集體領導，要公職掛帥，把戰力發揮到極致，並讓幕僚世代或有志選舉者建立基層實力，打造「內造政黨」。他強調「世代交替」不是單一世代去換另一個世代，或讓年輕人當黨主席，真正的團結是讓年輕人有舞台、有表現，並且逐漸能主導戰鬥，因此他主張跨世代整合。

鄭麗文表示，若當選將成為有行動力、對基層承諾說到做到的黨主席，未來若要推動藍白合作誠信是關鍵，必須制定公平公開的遊戲規則，經雙方正式程序通過後，大家都要遵守，讓「一加一大於二」，並結合所有在野力量，展現代表台灣的主流民意。她並提到，中台灣縣市首長多為女性，表現備受肯定，若國民黨主席由女性出任，也能展現剛柔並濟、不同以往的戰鬥力。