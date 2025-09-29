郝龍斌豪氣承諾 黨產若討回來將補足黨工退休金、其餘全捐公益
國民黨黨主席候選人郝龍斌今天到左營果貿爭取黨員支持，針對黨產遭扣押及黨工退休金已領導四成一事，他表示，國民黨虧欠退休黨工，會循司法途徑，針對黨產會不公不義的做法討公道，黨產若討回來只做一件事，要把退休黨工的退休金補足，其他的錢全部捐公益。
國民黨主席競爭激烈，候選人郝龍斌到果貿社區爭取支持，議員白喬茵、邱于軒及蔡金晏3人到場聲援。
座談會開放現場黨員提問，郝龍斌提及，若當選黨主席，會為遭羈押、起訴黨工全力平反，另外非常多黨工退休金只領四成，這沒道理，因為退休年齡已經很高，愈老愈需要錢，需要錢時卻沒有錢，國民黨虧欠他們。
郝龍斌公開聲明指出，未來被扣押的黨產，他一定會全心全力循司法途徑，針對黨產會不公不義的做法討公道，將來黨產討回來只做一件事，就是把除退休黨工的退休金補足，其他的錢全部捐公益。
他也強調，國民黨要有骨氣，國民黨也不是靠錢起來的，當初黃花崗72烈士犧牲生命時，國民黨根本沒有錢，重點是黨魂、理念獲得大家支持，「黨產我們不要了，但退休黨工的生活要照顧，這件事情是我唯一的堅持」。
