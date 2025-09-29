郝龍斌：當選黨主席後循司法途徑 向黨產會討公道

快訊

中央社／ 台北29日電
國民黨主席候選人郝龍斌今天到左營果貿社區爭取支持，左起議員蔡金晏、白喬茵、邱于軒參與座談會。 聯合報記者徐白櫻／攝影
國民黨主席候選人郝龍斌今天到左營果貿社區爭取支持，左起議員蔡金晏、白喬茵、邱于軒參與座談會。 聯合報記者徐白櫻／攝影

國民黨主席10月18日改選，候選人郝龍斌今天說，他當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。他也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，共有6人完成登記參選，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘及孫文學校總校長張亞中等人。

郝龍斌今天透過臉書表示，民進黨執政以來，要求黨政軍退出媒體，國民黨都退了，民進黨卻大舉掌控；民進黨追殺國民黨產抄家，自己卻各種官商勾結、弊案叢生，標準的綠能你不能。

郝龍斌說，他上午在高雄果貿社區跟黨員座談，對國民黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家；所以他當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。他也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益。

郝龍斌認為，因為國民黨有骨氣，黃花崗七十二烈士起義時，根本沒有錢，大家不是靠錢起家，是靠黨魂、理念獲得支持。

郝龍斌也說，今天到果貿社區，感到特別親切，一一跟到場的黨員握手致意，因為大家的父執輩都用血汗保衛中華民國，大家都是靠眷補證長大的，都是最正統的中華民國派。

郝龍斌指出，他當面向大家報告，他當過台北市長、環保署長，並在環保署長任內，成功整治高屏溪；當時上游有62萬頭豬、1000多養豬戶，為了讓高雄人喝好水，他展現魄力，一年內全部離牧，讓高雄的水不再有惡臭，這就是他的執行力跟領導力。

郝龍斌強調，黨主席選舉不是演講比賽，不是比誰會說，要比誰會做，他就是說到做到的人。

