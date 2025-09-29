國民黨6主席候選人首度彰化同台 卓伯源認為是團結象徵

國民黨下屆主席6名候選人預定今天下午4時首度同台，參加由國民黨彰化縣議會黨團及縣議會議長謝典林邀請的交流會，預定黨員及民眾約300人參加 。不過，國民黨彰化黨部未列名主辦引起臆測，兼任縣黨部主委的立委謝衣鳯則表示會參加，黨部也會提供協助。

彰化縣議會表示，國民黨6名主席候選人都表示會出席，包括孫文學校總校長張亞中、前國大代表蔡志弘、立委羅智強、台北市前市長郝龍斌、前立委鄭麗文及彰化縣前縣長卓伯源等人，這是此次黨主席選舉以來，首度6位候選人同台抒發政見，意義重大。

中天電視台日前舉辦電視辯論會，六名候選人只有蔡志弘與卓伯源未獲邀，當時引起「不請自來」的卓伯源在場外抗議，引來注目，至於受邀的郝龍斌卻未到場。

卓伯源今天對於中天電視台未邀請他參加辯論會仍是耿耿於懷，認為是在混淆視聽。他說，當時經他抗議，大家才知道原來這次國民黨主席選舉有6名候選人。此次感謝國民黨彰化縣議會黨團及縣議會安排這場交流會，大家可以同台發表政見，與黨員交流，也 因為「 缺一不可」才能凸顯黨的團結氣象

彰化縣議會表示，此次交流會是由國民黨彰化縣議會黨團及縣議會議長謝典林共同邀請國民黨黨主席候選人，與地方黨代表及黨務人士、彰化縣各界人士參與，讓參選人能親自向彰化鄉親宣揚其黨務興革理念，同時也讓地方基層的聲音能直接傳達給未來黨務領導者。

不過，值得關注的是，此次交流是由國民黨彰化縣議會黨團及縣議會議長謝典林共同邀請，國民黨彰化縣黨部書記長劉淑芳出國，將由彰化縣議會國民黨黨團縣議員凃淑媚代表出席，凃淑媚表示，今天下午的交流會與彰化縣黨部無關。

地方政壇皆知，彰化縣議會議長謝典林與現任國民黨彰化縣黨部主委、立委的胞姊謝衣鳯關係不睦，此次交流會又跳過國民黨縣黨部，即引起臆測。但謝衣鳯今天受訪表示，她會參加此次交流會，縣黨部也會提供協助。