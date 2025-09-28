影／國民黨主席改選 屏東縣議長周典論力挺郝龍斌
國民黨主席選舉進入白熱化階段，候選人羅智強今上午到屏東市永城活動中舉行政見會，下午則是郝龍斌先到屏東市勝利新城舉辦見面，接著到縣議會與藍營黨籍議員、鄉長與代表等黨公職人員座談，屏東縣議長周典論力挺郝龍斌，周典論說，大家不分彼此，為了國民黨未來，一起站出來，大家一條心，支持郝龍斌。
議長周典論說，國民黨當前最需要是黨內團結，若不能和諧團結，這個黨永遠不會勝選，這次候選人是國民黨有史以來最堅強候選人，鄭麗文、羅智強都很優秀，他們都是國民黨的戰將。
周典論說，黨主席是當家的人，戰將有適合嗎？戰將要在立法院，他為什麼這樣想，要團結，領導人很重要，看一看想一想，只有郝龍斌，行政歷練、黨務歷練很完整，而且個性溫和、穩定與，不批評人。
周典論說，大家都很清楚，重回執政不曉得喊多少次，為什麼沒有辦法重回執政？主席最重要，主席有私心的話，總統候選人就會變數，就會造成國民黨分裂、失敗，郝龍斌是在國民黨最需要的階段站出來，無所求，只為黨部、只為國民黨團結與國民黨將來勝選打拚，郝龍斌從來沒有要想後面要做什麼，是沒有私心的領導人，他相信，國民黨的未來會有重大改變、會看得到希望，這次很堅定支持郝龍斌。
周典論說，這次來拚郝龍斌得票率七成，大家不分彼此，為了國民黨的未來，一起站出來。
國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉今均有出席黨主席候選人羅智強、郝龍斌的見面會與座談會。議長周典論說，看到蘇清泉下午有出現在議會座談會，他要感謝蘇清泉，身為主委，主席選舉舉不要造成困擾，怕這樣蘇清泉會讓人家說話詬病。
蘇清泉說，今天這個聚會是他到議長家去兩趟敲定，也將屏東縣參選黨代表候選人、藍營鄉鎮長與各鄉鎮幹部召集齊聚。他當主委不能一面倒偏向誰，心裡有苦說不出，6個候選人都是國家棟樑，都很優秀，希望大家不要互相攻擊，大家要團結，每個候選人來，他都會參與，他提及黨主席候選人全台第一場政見發表會10月7日上午在屏東市嘉慶餐廳舉行，屏東與台東一起舉辦。
