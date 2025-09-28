影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

國民黨主席選舉進入白熱化階段，候選人郝龍斌今天下午在屏東舉辦見面會與座談會，並獲議長周典論支持。郝龍斌說，黨主席除了執行力，要做跨世代合作，黨主席不能有個人英雄主義，不是一個人武林，黨主席要扮演團結，讓所有戰將各就各位。

郝龍斌今提到他參選黨主席心路歷程，他說，他支持盧秀燕選黨主席，直到8月23日以後，盧秀燕不選，很多人來找他，他的好友趙少康鼓勵他參選，他經過兩周思考後，決定承擔。

郝龍斌說，他的父親從小教他熱愛中華民國、熱愛中國國民黨，也教他一件事情，從政最重要為人民、為國家服務。他從當環保署長、立委到台北市長，他跟大家保證，他腦袋只有兩個字，「民意」與人「人民」，這是為什麼他到現在為止都是清清白白，沒有被檢調與監察院約談過。

「國民黨已連輸三次總統大選，若再輸一次的話，不只中華民國沒有了，國民黨大概也沒有了！」郝龍斌說，國民黨在地方打得很辛苦，沒想到百分之六十的選票輸給百分之四十，「因為我們不團結」」，民進黨動用檢調，對國民黨、對民眾黨抄家，國民黨部被搜索，黨工被羈押，被起訴，一個民主國家沒有人這樣子的，中共同路人是用力量欺壓在野黨，且不自由、不民主，台灣的中共同路人就是民進黨。

「我必須站出來團結國民黨」，郝龍斌說，2024年因為在野不合作，彼此間都在懊惱、後悔，支持者很痛苦，他要讓2020、2024因為不合作失敗的宿命到此為止，「2028我們一定要贏。」。

郝龍斌表示，藍白合不只是選舉要合作，更重要在地方或中央共組聯合政府，力量才會大，這要有先決條件，國民黨要強、要主導，才能跟在野合作。

最近候選人強調「世代交替」，郝龍斌說，世代交替影射的是什麼？年輕人做黨主席，這個觀念對不對？當然錯，世代交替不是讓年輕人做黨主席，世代交替讓年輕人在黨裡面有發展空間、有舞台，讓年輕人出頭，這才是世代交替，甚至用世代交替這個名詞是錯的，應該是跨世代合作。

郝龍斌也說，黨主席要有執行力，但不能有個人英雄主義，國民黨不是一個人的武林，黨主席應該做的是，讓所有戰將各就各位，讓所有的戰將都是英雄，整個團隊是戰鬥團隊，這才是黨主席應該要做的事情。