影／參選黨主席尋求支持 羅智強：國民黨總統選舉輸在不團結

國民黨主席改選下月舉行，候選人羅智強今晚在台中市潭子區黨員座談會中，說明他參選理念和未來願景爭取支持；他說過去5次總統選舉，國民黨輸三次，輸在不團結，他說團結最難，要從自己做起，他不改初衷，早已開始以身作則。

立委楊瓊瓔與高金素梅和近200位國民黨員支持者今晚聚集活動中心，楊瓊瓔說，花蓮災情，羅智強捐出他賣書的錢幫助，現在救災，未來復健，政府要做好特別條例，更要有實際行動幫助花蓮，同島一命，她說最近鏟子超人令人感動，這就是台灣人的精神，羅智強的精神。

高金素梅表示，感謝楊瓊瓔將自己的青春給了台中，她向在場國民黨黨代表、里長和議員說，她從政24年一直以無黨籍身分服務族人和全國民眾，她來此要謝謝台中市長盧秀燕，很快支援花蓮救災，花蓮光復鄉有三個原住民部落，是重災區，第一時間盧秀燕市長將救難人員派到花蓮。

她說羅智強是她好戰友，她不是國民黨員，從不涉入任何黨政策，國民黨仍是台灣大政黨，如果要下架民進黨，這屆國民黨不一樣，國民黨立委很有戰力且集中，有很多新生代立委進入國會，台北和台中等區都有火力，國民黨正在啟發中，現在要站起來。

她說這次國民黨主席選舉特點，大家沒有互相攻擊，她可以放心力挺羅智強，她今天陪著羅智強從到屏東和台中市區，最後再到潭子區，2021年她看到羅智強已睡在凱達格蘭大道，她說羅智強真正走到基層，第一線面對群眾，敢拚，有理想的國民黨中生代，她力挺羅智強。

高金素梅說，這次國民黨基層座談，大家想法是要改變，讓有能力的中生代接棒，民意代表是基層聲音，這次黨主席唯一立委就是羅智強，也是國民黨立院書記長，真正火力就在立法院，讓立法院所有國民黨中生代一起選好，2028下架民進黨。

羅智強先拜託大家，自己是花蓮出生小孩，請大家為花蓮加油，他也宣布，立法院國民黨會推出花蓮災害重建條例，同島一命為花蓮加油，他已捐出50萬，國民黨立院團黨也捐。

羅智強說，他要參選國民黨主席，一路走來忠貞愛國，正藍旗，不會改變立場，只有他提出此政見，讓盧秀燕選總統，他政見是自己選上黨主席不到二年下台，為國家也為下個太陽，盧秀燕不選主席是要顧好台中，2026是盧秀燕的舞台，最好舞台就是黨主席，他沒有個人政治利益，目標是下架民進黨，他說盧如果以黨主席身分就可發光發熱，他為國民黨著想，大家要支持盧，為她造橋鋪路，要讓國民黨贏，重返執政。

羅智強說，過去5次總統選舉，國民黨大選贏二次，輸三次，輸就是有太多個太陽，打扁變成太陽餅，他無私縮短自己任期，下架賴清德和民進黨，他操盤總統輔選，勝選百分之百，二次都贏，他選黨主席很重要政見，有信心做好，今天讓最有毅力和耐力，接地氣，國民黨不再高高在上，願意走出來，主席任務要改造國民黨，要打勝戰。