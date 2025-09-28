國民黨主席選舉 羅智強郝龍斌分赴屏東黨員座談

國民黨訂10月18日舉行主席選舉，候選人羅智強及郝龍斌今天分別到屏東參加黨員座談會。羅智強稱自己最有戰力且接地氣；郝龍斌則說黨主席要整合戰將，讓戰將當英雄。

國民黨屏東縣議員黃明賢等人，今天上午號召逾300名支持者在屏東市舉辦黨員座談會，無黨籍立委高金素梅也出席。羅智強會中表示，這次黨主席選舉的6名候選人都很優秀，但自己最有戰力也最接地氣，曾在總統府工作、有總統大選輔選經驗，一定可以讓國民黨團結起來，下架民進黨。

郝龍斌今天下午出席黨員座談會，國民黨屏東縣議員曾義雄邀集數百名民眾參加。郝龍斌會中提及，過去國民黨有2次機會重返執政，可是都失敗了，「2028要是再輸，國民黨就完了，中華民國也完了」，應該要有勝選方程式，就是黨內團結、在野合作，並講求公平與互信。

郝龍斌強調，選黨主席不是選戰將，黨主席也不是「一個人的武林」，是要整合所有戰將，將戰力發揮到極致，「團結戰將，讓戰將當英雄」。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉說，他身為黨部主委要中立，屏東縣國民黨員具投票權有1萬7000多名，比上屆少了約2000多人，要努力尋求年輕人加入。