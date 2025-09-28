快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

國民黨主席選舉 羅智強郝龍斌分赴屏東黨員座談

中央社／ 屏東縣28日電

國民黨訂10月18日舉行主席選舉，候選人羅智強及郝龍斌今天分別到屏東參加黨員座談會。羅智強稱自己最有戰力且接地氣；郝龍斌則說黨主席要整合戰將，讓戰將當英雄。

國民黨屏東縣議員黃明賢等人，今天上午號召逾300名支持者在屏東市舉辦黨員座談會，無黨籍立委高金素梅也出席。羅智強會中表示，這次黨主席選舉的6名候選人都很優秀，但自己最有戰力也最接地氣，曾在總統府工作、有總統大選輔選經驗，一定可以讓國民黨團結起來，下架民進黨。

郝龍斌今天下午出席黨員座談會，國民黨屏東縣議員曾義雄邀集數百名民眾參加。郝龍斌會中提及，過去國民黨有2次機會重返執政，可是都失敗了，「2028要是再輸，國民黨就完了，中華民國也完了」，應該要有勝選方程式，就是黨內團結、在野合作，並講求公平與互信。

郝龍斌強調，選黨主席不是選戰將，黨主席也不是「一個人的武林」，是要整合所有戰將，將戰力發揮到極致，「團結戰將，讓戰將當英雄」。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉說，他身為黨部主委要中立，屏東縣國民黨員具投票權有1萬7000多名，比上屆少了約2000多人，要努力尋求年輕人加入。

屏東縣 國民黨

延伸閱讀

國民黨主席選舉 郝鄭羅3人拚陸戰拓領域搶黨員票

影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

爭藍主席！郝龍斌宣示不選總統 張亞中轟虛偽：明知自己選不上

國民黨主席辯論會 郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台

相關新聞

邱毅說洪秀柱支持郝龍斌 洪：堅守九二共識的都樂見其成

國民黨主席選舉混戰，前立委邱毅爆料稱國民黨前主席洪秀柱支持候選人郝龍斌。洪秀柱今澄清聲明，迄今她並沒有支持任何特定人選。

國民黨主席選舉 郝鄭羅3人拚陸戰拓領域搶黨員票

國民黨主席將於10月18日改選，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等人戰況膠著，為爭取勝選，3人都在陸戰下足功夫，包括舉辦黨員...

影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

國民黨主席選舉白熱化階段，候選人羅智強今上午到屏東市永城活動中心舉辦政見說明會，該場由縣議員黃明賢團隊主辦，無黨籍立委高...

國民黨主席選舉將至 黃暐瀚揭一關鍵：不是民調高就贏

國民黨主席改選將於10月18日舉行，《美麗島電子報》26日公布最新民調顯示，在「最適合領導國民黨」的候選人選項中，郝龍斌以22.2％居冠，鄭麗文則有12.2％，羅智強以10.4％位列第三，其餘卓伯源3.5％、張亞中2.8％、蔡志弘僅0.2％。

藍主席選舉辯論 聚焦「造后」

國民黨主席選舉第二場辯論昨在中天電視台舉辦，其中五位候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘出席，針對國民黨黨主席是...

羅智強談兩岸以和平為前提 郝龍斌籲「和中不舔共」

國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，外界關注候選人的兩岸立場。立委羅智強表示，兩岸走向統一與否、是漫長過程，但和平是前提。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。