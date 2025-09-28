國民黨主席選舉 郝鄭羅3人拚陸戰拓領域搶黨員票

國民黨主席將於10月18日改選，候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強等人戰況膠著，為爭取勝選，3人都在陸戰下足功夫，包括舉辦黨員座談會、拜會黨內重要大老以及工商產業人士，盼強化組織票源、爭取自主黨員與產業界支持。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，共有6人完成登記參選，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中等人。

由於羅智強、鄭麗文等人較早決定參選，因此早已啟動陸戰拜會黨員，加上羅、鄭2人長期透過網路、參與政論節目，在空戰宣傳具有優勢；相較之下，雖在黨內有較高威望，但較晚決定參選的郝龍斌，在爭取黨員支持上，就需加大力度才有機會脫穎而出。

藍營地方輔選人士認為，國民黨內部選舉票源，包括軍系、組織票、自主黨員票、海外黨員票等，因此陸戰顯得特別重要，積極拜會爭取各地縣市首長、議長與黨員的支持會是選戰重點，目前黨主席選情因候選人多而呈現膠著，爭取黨內重要人士支持，也格外重要。

擁有部分軍系支持的鄭麗文，除持續走訪各地爭取支持，近日也拜訪三三會理事長林伯豐，了解工商界想法。知情人士說，鄭麗文後續還將持續拜會商界重要人士，如商總理事長許舒博，並持續向藍營各地議長、青年黨代表請益。

國民黨主席候選人、國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

羅智強方面，仍持續布局陸戰，包括在全台各地舉辦黨員座談會，直接與基層黨員面對面、爭取支持，像是近日在台南、高雄等地與基層黨員交流，盼獲得南部黨員支持，本週預計持續與各地黨員碰面，闡述理念。

郝陣營指出，目前正努力爭取每位黨員、黨代表、黨籍公職民代支持，但因時間有限，加上有多場黨中央舉辦的政見發表會及媒體主辦的辯論會要參加，因此除了努力南北拜訪懇託外，前中廣董事長趙少康也會在時間允許情況下，分進合擊節住爭取黨員支持。

知情人士表示，郝龍斌在登記參選後，便積極拜會黨內重要人士，像是登記後便率先拜會立法院長韓國瑜，隨後又到台中與市長盧秀燕合體吃小吃，近期也陸續拜會新北市議長蔣根煌、屏東縣議長周典論等人，期盼整合陸戰強化組織票源，鞏固支持力道。

至於網路宣傳的空戰部分，郝陣營近期也開始尋覓相關空戰操盤手，曾詢問新北市長侯友宜參選總統時的團隊，了解是否有合適的網路社群經營人才。