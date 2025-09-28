國民黨主席選舉 洪秀柱：沒支持任何特定人選

國民黨主席將於10月18日改選，前國民黨主席洪秀柱今天說，近日社會關注國民黨主席選舉，甚至傳出，她支持某位候選人，她要嚴正澄清，迄今並沒有支持任何特定人選。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，共有6人完成登記參選，包括前立委鄭麗文、國民黨立委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前國大代表蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中等人。

洪秀柱今天下午透過臉書表示，近日社會關注國民黨主席選舉，有些謠言甚至傳出「我支持某某某」的說法，甚至還流傳一些毫無根據的影片。她要嚴正澄清，迄今並沒有支持任何特定人選。

洪秀柱說，她的立場一向清楚，凡是堅守九二共識，「兩岸同屬一中，謀求兩岸統一」理念的人選，她都樂見其成。黨主席選舉，應該是一場理念評選，而不是流言戰場。

洪秀柱表示，誠摯呼籲社會大眾與媒體朋友，不要再被不實訊息所誤導。她所堅持的是國民黨中心思想與歷史責任，而不是個人選邊站。