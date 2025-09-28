影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席候選人羅智強（右四）今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持，無黨籍立委高金素梅（右三）到場情義相挺。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強（右四）今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持，無黨籍立委高金素梅（右三）到場情義相挺。記者劉星君／攝影

國民黨主席選舉白熱化階段，候選人羅智強今上午到屏東市永城活動中心舉辦政見說明會，該場由縣議員黃明賢團隊主辦，無黨籍立委高金素梅到場力挺，國民黨屏縣黨部主委蘇清泉說，身為主委要中立，下午郝龍斌場他也會出席。羅智強喊出，世代傳承、戰力加乘，打倒民進黨。

今上午11時屏東市永城活動中心湧入人潮，逾200人到場，活動中心坐滿人，藍營縣議員黃明賢、藍營屏東市民代表主席林淑香、代表謝雪鳳、傅建雄到場。無黨籍立委高金素梅情義相挺，高金素梅在屏東縣團隊，議員越秋女、周陳曉玟現身支持。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉說，他身為黨部主委要中立，屏東縣國民黨員投票權有1萬8千多名，這次希望1萬1千多名黨員出來投票，上屆有投票權黨員約2萬人，少2000多名，要努力找年輕人加入。

蘇清泉說，6個黨主席候選人都是最優秀，都是國民黨重要支柱，今天上午羅智強來，他請議員黃明賢出面舉辦，郝龍斌下午由議長舉行，他也有請要選黨代表的人員一起出席捧場。

蘇清泉也提到，黨主席選舉辦六場政見發表會，第一場在屏東登場10月7日上午10時屏東市嘉慶餐廳舉行，台東的也會參與，屏東、台東一起舉辦。

羅智強說，他出身花蓮，在說明選國民黨主席想法前，為他的故鄉花蓮祈福，「花蓮加油！光復鄉加油！」，他捐出50萬元給花蓮縣，立法院國民黨團也捐50萬元給花蓮縣。

羅智強痛批民進黨，花蓮鄉親埋在泥流中深陷洪災，民進黨立委與行政院官員群組卻是討論如何藉由花蓮傷痛，殺傷國民黨，直批喪盡天良。

羅智強說，他在立法院第一線看到民進黨荒謬，一萬元現金普發通過的那天立法院出現大大的海報寫著「民進黨支持加速發1萬元」，真是歷史奇觀。

羅智強提到，6名黨主席候選人，只有他在蘇清泉選屏東縣長時下來屏東助選10次，「我若當選主席，來屏東坐鎮輔選20次，直接把黨中央分部開在屏東，坐鎮屏東，讓蘇清泉當上縣長」，他也說，他的心中只有一件事、沒有個人，國民黨贏、中華民國贏、才叫贏，完成國民黨的世代傳承、戰力加乘。

今天下午3時半、4時20分，國民黨主席候選人郝龍斌到屏東市爭取黨員認同，先到勝利新城座談會，接著到縣議會與黨員座談。

國民黨主席改選將於10月18日舉行，6名候選人分別為，郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中與蔡志弘。

國民黨主席候選人羅智強（左一）今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強（左一）今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強（左四）今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強（左四）今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持，現場支持民眾跟著一起唱「中華民國頌」。記者劉星君／攝影
國民黨主席候選人羅智強今上午到屏東市永城里活動中心舉辦政見發表會爭取黨員支持，現場支持民眾跟著一起唱「中華民國頌」。記者劉星君／攝影

