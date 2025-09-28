影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

國民黨主席選舉白熱化階段，候選人羅智強今上午到屏東市永城活動中心舉辦政見說明會，該場由縣議員黃明賢團隊主辦，無黨籍立委高金素梅到場力挺，國民黨屏縣黨部主委蘇清泉說，身為主委要中立，下午郝龍斌場他也會出席。羅智強喊出，世代傳承、戰力加乘，打倒民進黨。

今上午11時屏東市永城活動中心湧入人潮，逾200人到場，活動中心坐滿人，藍營縣議員黃明賢、藍營屏東市民代表主席林淑香、代表謝雪鳳、傅建雄到場。無黨籍立委高金素梅情義相挺，高金素梅在屏東縣團隊，議員越秋女、周陳曉玟現身支持。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉說，他身為黨部主委要中立，屏東縣國民黨員投票權有1萬8千多名，這次希望1萬1千多名黨員出來投票，上屆有投票權黨員約2萬人，少2000多名，要努力找年輕人加入。

蘇清泉說，6個黨主席候選人都是最優秀，都是國民黨重要支柱，今天上午羅智強來，他請議員黃明賢出面舉辦，郝龍斌下午由議長舉行，他也有請要選黨代表的人員一起出席捧場。

蘇清泉也提到，黨主席選舉辦六場政見發表會，第一場在屏東登場10月7日上午10時屏東市嘉慶餐廳舉行，台東的也會參與，屏東、台東一起舉辦。

羅智強說，他出身花蓮，在說明選國民黨主席想法前，為他的故鄉花蓮祈福，「花蓮加油！光復鄉加油！」，他捐出50萬元給花蓮縣，立法院國民黨團也捐50萬元給花蓮縣。

羅智強痛批民進黨，花蓮鄉親埋在泥流中深陷洪災，民進黨立委與行政院官員群組卻是討論如何藉由花蓮傷痛，殺傷國民黨，直批喪盡天良。

羅智強說，他在立法院第一線看到民進黨荒謬，一萬元現金普發通過的那天立法院出現大大的海報寫著「民進黨支持加速發1萬元」，真是歷史奇觀。

羅智強提到，6名黨主席候選人，只有他在蘇清泉選屏東縣長時下來屏東助選10次，「我若當選主席，來屏東坐鎮輔選20次，直接把黨中央分部開在屏東，坐鎮屏東，讓蘇清泉當上縣長」，他也說，他的心中只有一件事、沒有個人，國民黨贏、中華民國贏、才叫贏，完成國民黨的世代傳承、戰力加乘。

今天下午3時半、4時20分，國民黨主席候選人郝龍斌到屏東市爭取黨員認同，先到勝利新城座談會，接著到縣議會與黨員座談。