國民黨主席選舉將至 黃暐瀚揭一關鍵：不是民調高就贏

國民黨主席改選將於10月18日舉行，《美麗島電子報》26日公布最新民調顯示，在「最適合領導國民黨」的候選人選項中，郝龍斌以22.2％居冠，鄭麗文則有12.2％，羅智強以10.4％位列第三，其餘卓伯源3.5％、張亞中2.8％、蔡志弘僅0.2％。

對此，資深媒體人黃暐瀚27日在政論節目《TVBS戰情室》分析，這份民調反映的是「全體民眾」的看法，因此郝龍斌的支持度相對高，但若是針對黨員的內部民調，鄭麗文可能會比較吃香，顯示未來黨主席選舉可能面臨「社會觀感」與「黨員偏好」之間的落差。

黃暐瀚進一步指出，國民黨主席選舉最終仍是黨員投票決定，並非社會支持度高就一定能勝出。他提醒，此次選舉關鍵將取決於三個面向：其一是地方派系與人頭黨員掌握的組織票；其二是軍系黃復興黨部的動向，目前將官傾向支持郝龍斌，而士官、校官層級則偏向鄭麗文；其三則是「自主黨員」的參與度。

他也點出，上屆國民黨主席選舉投票率僅約五成，若這次自主黨員更積極表態，可能導致民調結果與最終開票大相逕庭，所以最終結果還是要看黨員投票結果，目前很難判斷。