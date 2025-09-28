國民黨主席選舉將至 黃暐瀚揭一關鍵：不是民調高就贏
國民黨主席改選將於10月18日舉行，《美麗島電子報》26日公布最新民調顯示，在「最適合領導國民黨」的候選人選項中，郝龍斌以22.2％居冠，鄭麗文則有12.2％，羅智強以10.4％位列第三，其餘卓伯源3.5％、張亞中2.8％、蔡志弘僅0.2％。
對此，資深媒體人黃暐瀚27日在政論節目《TVBS戰情室》分析，這份民調反映的是「全體民眾」的看法，因此郝龍斌的支持度相對高，但若是針對黨員的內部民調，鄭麗文可能會比較吃香，顯示未來黨主席選舉可能面臨「社會觀感」與「黨員偏好」之間的落差。
黃暐瀚進一步指出，國民黨主席選舉最終仍是黨員投票決定，並非社會支持度高就一定能勝出。他提醒，此次選舉關鍵將取決於三個面向：其一是地方派系與人頭黨員掌握的組織票；其二是軍系黃復興黨部的動向，目前將官傾向支持郝龍斌，而士官、校官層級則偏向鄭麗文；其三則是「自主黨員」的參與度。
他也點出，上屆國民黨主席選舉投票率僅約五成，若這次自主黨員更積極表態，可能導致民調結果與最終開票大相逕庭，所以最終結果還是要看黨員投票結果，目前很難判斷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言