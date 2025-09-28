藍主席選舉辯論 聚焦「造后」

國民黨主席選舉第二場辯論昨在中天電視台舉辦，其中五位候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘出席，針對國民黨黨主席是否參選二○二八年總統、未來如何幫助台中市長盧秀燕發光發熱等問題交鋒；候選人卓伯源則因未獲邀並未出席辯論，他不滿表示「乾脆在現場做他的人形立牌」。

郝龍斌昨表示，他不會拿黨主席做跳板，不會參選總統、縣市首長、立委跟把自己放進不分區名單，他要做一個造王、造后者，並促成藍白合，從地方到中央都可以組聯合政府，並問其他人是否願意宣示。

鄭麗文說，她衝鋒陷陣不是為了卡選區位置；羅智強跟蔡志弘也都表達無私無我的決心。張亞中則批，郝的發言充滿虛偽、沽名釣譽，因為郝明知自己選不上總統，所以要求其他人做出同樣表述，但最後決定的標準應是人民，不是參選就選得上。張指，若當選黨主席，會辦公平公正公開的初選，也會交出黨主席兵權、退居第二線。

至於台中市長盧秀燕卸任後，黨主席要如何助盧發光發熱？張亞中說，沒有誰是必然的二○二八年的總統候選人；郝龍斌認為，未來總統候選人有兩人以上，會透過公平機制提名候選人。鄭麗文說，盧卸任市長後會無縫接軌進入參選總統模式，國民黨要完成體制內提名，也要與民眾黨協調，這時的黨主席不是看守黨主席，而是等待二○二七年總統候選人就位，幫助候選人。

羅智強表示，總統候選人若沒有舞台，他若當黨主席會把位子讓出來，因為國民黨競選總統規律，太陽一多不會相互加持，「只會相互鬥爭變太陽餅，去跟賴清德打架」。