藍主席選舉辯論 聚焦「造后」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
國民黨主席選舉第二場辯論昨登場，與會的五位候選人針對未來如何幫助台中市長盧秀燕發光發熱等問題交鋒。圖／中天新聞提供
國民黨主席選舉第二場辯論昨登場，與會的五位候選人針對未來如何幫助台中市長盧秀燕發光發熱等問題交鋒。圖／中天新聞提供

國民黨主席選舉第二場辯論昨在中天電視台舉辦，其中五位候選人郝龍斌鄭麗文羅智強張亞中及蔡志弘出席，針對國民黨黨主席是否參選二○二八年總統、未來如何幫助台中市長盧秀燕發光發熱等問題交鋒；候選人卓伯源則因未獲邀並未出席辯論，他不滿表示「乾脆在現場做他的人形立牌」。

郝龍斌昨表示，他不會拿黨主席做跳板，不會參選總統、縣市首長、立委跟把自己放進不分區名單，他要做一個造王、造后者，並促成藍白合，從地方到中央都可以組聯合政府，並問其他人是否願意宣示。

鄭麗文說，她衝鋒陷陣不是為了卡選區位置；羅智強跟蔡志弘也都表達無私無我的決心。張亞中則批，郝的發言充滿虛偽、沽名釣譽，因為郝明知自己選不上總統，所以要求其他人做出同樣表述，但最後決定的標準應是人民，不是參選就選得上。張指，若當選黨主席，會辦公平公正公開的初選，也會交出黨主席兵權、退居第二線。

至於台中市長盧秀燕卸任後，黨主席要如何助盧發光發熱？張亞中說，沒有誰是必然的二○二八年的總統候選人；郝龍斌認為，未來總統候選人有兩人以上，會透過公平機制提名候選人。鄭麗文說，盧卸任市長後會無縫接軌進入參選總統模式，國民黨要完成體制內提名，也要與民眾黨協調，這時的黨主席不是看守黨主席，而是等待二○二七年總統候選人就位，幫助候選人。

羅智強表示，總統候選人若沒有舞台，他若當黨主席會把位子讓出來，因為國民黨競選總統規律，太陽一多不會相互加持，「只會相互鬥爭變太陽餅，去跟賴清德打架」。

國民黨 鄭麗文 郝龍斌 羅智強 張亞中 卓伯源

