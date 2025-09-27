羅智強談兩岸以和平為前提 郝龍斌籲「和中不舔共」

國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，外界關注候選人的兩岸立場。立委羅智強表示，兩岸走向統一與否、是漫長過程，但和平是前提。前台北市長郝龍斌指出，他始終主張對話代替對抗，對大陸的關係是「和中不舔共」。

國民黨主席選舉將於10月18日投票，共有6人完成登記參選。中天新聞於今天下午舉辦第2場「國民黨主席大辯論」，邀請國民黨主席候選人張亞中、蔡志弘、羅智強、鄭麗文、郝龍斌出席。

談及兩岸論述，張亞中在第一階段理念表述時表示，他承諾在2027年國民黨總統候選人誕生以前，與北京簽署和平備忘錄，為兩岸創造契機；另一方面，和平備忘錄由黨員公投後，就成為國民黨2028年的重大政見。

交互詰問環節中，張亞中詢問，他在競選的政見公報中，看見黨內不約而同提到九二共識，他要請各位候選人回答，九二共識的真正內容為何；另外，國民黨是憲法守護者，是否主張統一。

羅智強回應，他是台灣人，也是中國人，而他的中國是中華民國，中華民國憲法最重要的精神就是一中憲法，而這個一中是指中華民國；前國安會秘書長蘇起等前輩創造出九二共識這個模糊化的創意地基，形成主權互不承認、治權互不否認的兩岸默契。

羅智強提到，國民黨能夠創造兩岸和平、開創兩岸新局，兩岸之間未來政治安排是走向統一，或走向不統一，那是漫長的過程，可是在這個過程，和平是前提，兩岸人民友善對待彼此是前提，這一點國民黨做得到。

蔡志弘表示，九二共識的主要內涵是「一個中國，各自表述」，兩岸是否達成共識仍有爭論，他過去曾提出「一中內涵，相互理解」，是最能解決兩岸困境、讓人民安居樂業的好方法；若不能盡快解決這問題，台灣就會面臨很多困難。

郝龍斌指出，「九二共識，一中各表」是過去兩岸對話基礎與通關密語，雖然兩岸目前兵兇戰危，但他始終主張對話代替對抗，對大陸的關係是「和中不舔共」，且必須爭取到對等尊嚴。

郝龍斌表示，若要對話，前提是善意，大陸要尊重中華民國存在的事實，並告訴台灣民眾，九二共識不等於一國兩制，但目前沒看到善意，因此對話很困難。台灣的民調顯示，支持統一、獨立的民眾都很少，最大共識是維持現狀；他呼籲民進黨政府，任何對維持現狀有幫助的事情，應該多做，反之沒幫助的事情，盡量不要做。

鄭麗文則強調，她要先糾正郝龍斌，應該是要談「和陸友陸」，馬英九政府期間，兩岸雙方曾充分對話交流，如今沒辦法與對岸對話，原因不是九二共識不足，而是民進黨不承認九二共識，且步步進逼頻踩紅線，在中華民國招牌下遂行台獨野心。

鄭麗文表示，未來一定要在九二共識基礎下，重啟兩岸交流對話，她相信下層結構穩固，才能搭起禁得起風吹雨打的上層結構，兩岸對話交流、積極合作，才能奠立兩岸和平的基業，但終局為何，兩岸都要欣然接受。