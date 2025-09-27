爭藍主席！郝龍斌宣示不選總統 張亞中轟虛偽：明知自己選不上

國民黨主席辯論會第二場今登場，候選人郝龍斌宣布，他不會拿黨主席做跳板，未來不參選總統、縣市首長、立委，或把自己放不分區名單，並問其他人是否願意宣示。候選人張亞中批郝明知自己選不上，又要其他人表態是虛偽，其他候選人鄭麗文、羅智強及蔡志弘則都表示無異於其他職務。

第二場辯論今有5組候選人，包括郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台，聚焦九二共識、國民黨年輕化、地方派系以及是否參選2028年總統等議題，其中張亞中不滿其他候選人九二共識論點，火藥味濃。

郝龍斌今在交叉詰問環節，宣布他不會拿黨主席做跳板，不會參選總統、縣市首長、立委跟把自己放進不分區名單，並問其他人是否願意宣示。鄭麗文說，她對任何職位都沒有企圖心，「我衝鋒陷陣不是為了卡選區位置。」羅智強跟蔡志弘也都表達，無私無我決心。

不過張亞中則批評，郝的發言充滿虛偽、沽名釣譽，因為他知道不可能參選總統、立委，所以要求其它人做出同樣表述，認為民主政治任何人都有機會選擇職務，最後決定的標準應是人民，不是參選就選得上。張指，他若當選黨主席，會辦公平公正公開的初選，若選上他會交出黨主席兵權、退居第二線。

國民黨地方派系部分，網紅Cheap詢問，候選人黨主席後如何不被地方派系綁架，或遭黨內私相授受及宮廷文化影響。郝龍斌指出，國民黨地方派系與民進黨派系不同，民進黨是政治分贓，但國民黨在地方深耕、培養年輕人參政，地方上的人都跟他有私交，黨主席以席次最大化優先，沒有跟地方派系綁架、私相授受問題，別將地方派系污名化。

鄭麗文說，地方上幫國民黨出錢出力、重情重義要感念，這次她走訪地方，很多人跟她反映，黨中央不重視地方聲音，地方由下而上若能團結，國民黨就不會失去政權。

張亞中表示，政治本就三教九流，現在黨中央沒錢沒權，如何領導地方派系，要用理念、靈魂幫助他們，關鍵在於黨中央有無清晰的方向，把招牌擦亮。羅智強則說，地方派系早有改變，因為經營久就覺得把持，地方派系新生代開枝散葉。

媒體人董智深則問，明年底台中市長盧秀燕卸任後，黨主席要如何幫助盧繼續發光發熱？張亞中說，沒有誰是必然的2028年的總統候選人，盧秀燕、韓國瑜都可以考慮，甚至前台大校長管中閔也不錯，若當選將建立國民黨籍的總統自然就接黨主席制度。

郝龍斌說，他當初支持盧秀燕選黨主席，認為黨主席跟總統候選人同一人能集中資源，盧若是唯一總統候選人，可以徵召她，但未來有2人以上，透過公平機制提名候選人。鄭麗文則說，盧會無縫接軌進入參選總統模式，國民黨要完成體制內提名，也要與民眾黨協調，因此這段時間的黨主席不是只是看守黨主席，等待2027年的總統候選人就位，反而要幫總統候選人。

羅智強表示，他若當選黨主席，任期就只到總統提名完就結束，總統候選人若沒有舞台，他會把黨主席位子讓出來，他看到國民黨競選總統規律，太陽一多不會相互加持，「會相互鬥爭變太陽餅，去跟賴清德打架。」