快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

影／國民黨主席辯論會前郝龍斌受訪 先為花蓮水災發聲

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨主席系列辯論第二場次《說清楚講明白 黨主席大辯論》郝龍斌接受邀請參加辯論，辯論會前接受媒體聯訪時，郝龍斌先為花蓮救災發聲，他表示：「希望在這個時候我們一起參與國民黨黨主席選舉的同志，是不是應該稍微做一些考量，讓媒體的焦點，能夠有所連結，發生這麼大一個事情，所以國民黨黨主席選舉如果跟社會脫節的話會自絕於社會，所以我也希望所有在這次參選的黨員同志，我們用具體的行動，真正來幫助花蓮。」記者林俊良／攝影
國民黨主席系列辯論第二場次《說清楚講明白 黨主席大辯論》郝龍斌接受邀請參加辯論，辯論會前接受媒體聯訪時，郝龍斌先為花蓮救災發聲，他表示：「希望在這個時候我們一起參與國民黨黨主席選舉的同志，是不是應該稍微做一些考量，讓媒體的焦點，能夠有所連結，發生這麼大一個事情，所以國民黨黨主席選舉如果跟社會脫節的話會自絕於社會，所以我也希望所有在這次參選的黨員同志，我們用具體的行動，真正來幫助花蓮。」記者林俊良／攝影

國民黨主席系列辯論第二場次《說清楚講明白 黨主席大辯論》郝龍斌接受邀請參加辯論，且首次和鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台較量，展現優勢，爭取支持。

辯論會前接受媒體聯訪時，郝龍斌先為花蓮救災發聲，他表示：在各方都還在積極的搶救生命時，我看到非常多的志工還有很多的物資延入花蓮，「從國民黨的角度來看，我覺得在此時此我們應該跟花蓮人在一起」，「所以我希望在這個時候我們一起參與國民黨黨主席選舉的同志，是不是應該稍微做一些考量，讓媒體的焦點，能夠有所連結，發生這麼大一個事情，所以國民黨黨主席選舉如果跟社會脫節的話會自絕於社會，所以我也希望所有在這次參選的黨員同志，我們用具體的行動，真正來幫助花蓮。」

辯論會 花蓮 國民黨 郝龍斌

延伸閱讀

國民黨主席辯論會 郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台

國民黨主席選舉政見、辯論會多 郝龍斌籲調整：集中資源助花蓮

趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

影／國民黨主席民調 郝龍斌看好度居冠 趙少康、鄭麗文這麼說

相關新聞

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

中天電視台今舉辦國民黨主席第二場辯論，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源仍未受邀。卓下午現身中天電視台大樓外，發表三點呼籲，...

國民黨主席選舉政見、辯論會多 郝龍斌籲調整：集中資源助花蓮

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，國民黨主席候選人郝龍斌今受訪說，現在焦點在花蓮縣，國民黨應與全民站在一起，因此他認為政...

趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

國民黨主席選舉6搶1，中廣前董事長趙少康今天代表候選人之一郝龍斌到桃園拜票，他致詞透露曾請台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安...

主席選舉第二場辯論仍被拒 卓伯源：台灣還有公正媒體

中天電視台上周舉辦國民黨主席辯論會，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源不滿未獲邀請，試圖闖進辯論會場。第二場辯論會今登場，卓...

鄭麗文為異域孤軍後裔 批民進黨撕裂台灣、花蓮災情甩鍋

國民黨黨主席參選人前立委鄭麗文今天到桃園地區拜票，並參加在龍潭區舉辦的中華民國國雷協會（雲南反共救國軍）會員大會。她表示...

影／國民黨主席民調 郝龍斌看好度居冠 趙少康、鄭麗文這麼說

國民黨主席選舉6搶1，將於10月18日投票，ETtoday新聞雲今天公布最新民調，候選人郝龍斌最被看好，鄭麗文居次。中廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。