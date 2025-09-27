影／國民黨主席辯論會前郝龍斌受訪 先為花蓮水災發聲
國民黨主席系列辯論第二場次《說清楚講明白 黨主席大辯論》郝龍斌接受邀請參加辯論，且首次和鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台較量，展現優勢，爭取支持。
辯論會前接受媒體聯訪時，郝龍斌先為花蓮救災發聲，他表示：在各方都還在積極的搶救生命時，我看到非常多的志工還有很多的物資延入花蓮，「從國民黨的角度來看，我覺得在此時此我們應該跟花蓮人在一起」，「所以我希望在這個時候我們一起參與國民黨黨主席選舉的同志，是不是應該稍微做一些考量，讓媒體的焦點，能夠有所連結，發生這麼大一個事情，所以國民黨黨主席選舉如果跟社會脫節的話會自絕於社會，所以我也希望所有在這次參選的黨員同志，我們用具體的行動，真正來幫助花蓮。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言