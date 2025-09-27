國民黨主席選舉政見、辯論會多 郝龍斌籲調整：集中資源助花蓮

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，國民黨主席候選人郝龍斌今受訪說，現在焦點在花蓮縣，國民黨應與全民站在一起，因此他認為政見發表會應稍微考量調整，讓媒體的焦點、黨工人力可以集中到救災與復原工作。另一位黨主席候選人羅智強也表達支持郝的看法。

國民黨黨主席選舉除了中央黨部規畫在全國辦8場分區政見說明會，以及一場全國電視政見發表會，還有不少媒體主辦的電視辯論會。郝龍斌認為，這是國民黨與花蓮人站在一起、跟所有國人並肩同行的重要時刻。郝龍斌說，在災情後已經第一時間捐出60萬，希望各界一起伸出援手。昨日更已透過幕僚聯繫花蓮縣政府，了解災區需求，也會在最合適的時間，親自赴花蓮光復鄉盡一份心力。

郝指出，他將在辯論會後主動一一邀請其他參選人，重新思考各地政見發表會舉辦場次，讓黨務工作的人力、社會的焦點，投入最重要的救災與復原。他呼籲此時所有黨主席候選人與國民黨公職人員，都應該集中力量協助受災的花蓮縣，他不希望國民黨主席選舉與社會脫節。

羅智強則說，他支持郝龍斌的看法，但當然還是要看黨中央的規劃，原則上他都會配合規畫進行。