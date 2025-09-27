聽新聞
0:00 / 0:00
第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場
中天電視台今舉辦國民黨主席第二場辯論，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源仍未受邀。卓下午現身中天電視台大樓外，發表三點呼籲，包括要中天乾脆在現場做他的人形立牌、批評這次辯論不公，以及將開直播回饋5位候選人政見。卓隨後問「請問我可以進去嗎？」，工作人員向他說明理由後，卓表達不願為難便離開。
卓伯源今下午3時36分到達中天電視台，他說身為國民黨資格第六號候選人，在此辯論會現場，再次被阻擋在門外不得其門而入，因此發表三點呼籲，第一點，中天要繼續忽視、忽略、漠視他的身分，「乾脆這樣，中天你就做我的人形立牌放在現場」。
卓說，第二點是國民黨主席辯論，是國民黨展現團結的機會，缺一就不是團結，沒有辦法讓大家充分瞭解，沒有完整參與就不完整、公平，所以他將在辯論後，找個時間開直播，回饋5位候選人政見、論述，直播會比中天更精彩。第三點則批評，特定媒體讓其他候選人聲音不被聽見，對國民黨發展不利。
卓隨後向工作人員詢問，「請問我可以進去嗎？」、「我不能進去理由是什麼？」工作人員表達因未受邀，因此不得進入。卓表達不願為難便離開。
至於中天發聲明指出，曾在9月24日致訊給卓，但卓並未回應，才在9月25日晚間發出聲明不邀卓伯源參加第二場辯論。卓回應，是中視聯繫他而非中天，把行程調整後要參加辯論，但中視卻不辦了，中天從頭到尾都沒有聯繫他，過程忽視、漠視他。
聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會，時間為晚上6時到8時30分，於TVBS 56台電視頻道播出，TVBS及UDN均網路直播。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言