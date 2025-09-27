快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

聽新聞
0:00 / 0:00

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席第二場辯論會登場，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源仍未受邀，他直衝中天電視大門口抗議。記者林俊良／攝影
國民黨主席第二場辯論會登場，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源仍未受邀，他直衝中天電視大門口抗議。記者林俊良／攝影

中天電視台今舉辦國民黨主席第二場辯論，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源仍未受邀。卓下午現身中天電視台大樓外，發表三點呼籲，包括要中天乾脆在現場做他的人形立牌、批評這次辯論不公，以及將開直播回饋5位候選人政見。卓隨後問「請問我可以進去嗎？」，工作人員向他說明理由後，卓表達不願為難便離開。

卓伯源今下午3時36分到達中天電視台，他說身為國民黨資格第六號候選人，在此辯論會現場，再次被阻擋在門外不得其門而入，因此發表三點呼籲，第一點，中天要繼續忽視、忽略、漠視他的身分，「乾脆這樣，中天你就做我的人形立牌放在現場」。

卓說，第二點是國民黨主席辯論，是國民黨展現團結的機會，缺一就不是團結，沒有辦法讓大家充分瞭解，沒有完整參與就不完整、公平，所以他將在辯論後，找個時間開直播，回饋5位候選人政見、論述，直播會比中天更精彩。第三點則批評，特定媒體讓其他候選人聲音不被聽見，對國民黨發展不利。

卓隨後向工作人員詢問，「請問我可以進去嗎？」、「我不能進去理由是什麼？」工作人員表達因未受邀，因此不得進入。卓表達不願為難便離開。

至於中天發聲明指出，曾在9月24日致訊給卓，但卓並未回應，才在9月25日晚間發出聲明不邀卓伯源參加第二場辯論。卓回應，是中視聯繫他而非中天，把行程調整後要參加辯論，但中視卻不辦了，中天從頭到尾都沒有聯繫他，過程忽視、漠視他。

聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會，時間為晚上6時到8時30分，於TVBS 56台電視頻道播出，TVBS及UDN均網路直播。

辯論會 國民黨 卓伯源 TVBS 中天新聞

延伸閱讀

主席選舉第二場辯論仍被拒 卓伯源：台灣還有公正媒體

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

卓伯源未受邀新聞台第二場辯論 羅智強：盼能同場聆聽想法

花蓮洪災 卓伯源建議朱立倫：找李鴻源組災難應對小組

相關新聞

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

中天電視台今舉辦國民黨主席第二場辯論，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源仍未受邀。卓下午現身中天電視台大樓外，發表三點呼籲，...

趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

國民黨主席選舉6搶1，中廣前董事長趙少康今天代表候選人之一郝龍斌到桃園拜票，他致詞透露曾請台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安...

國民黨主席選舉政見、辯論會多 郝龍斌籲調整：集中資源助花蓮

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，國民黨主席候選人郝龍斌今受訪說，現在焦點在花蓮縣，國民黨應與全民站在一起，因此他認為政...

主席選舉第二場辯論仍被拒 卓伯源：台灣還有公正媒體

中天電視台上周舉辦國民黨主席辯論會，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源不滿未獲邀請，試圖闖進辯論會場。第二場辯論會今登場，卓...

鄭麗文為異域孤軍後裔 批民進黨撕裂台灣、花蓮災情甩鍋

國民黨黨主席參選人前立委鄭麗文今天到桃園地區拜票，並參加在龍潭區舉辦的中華民國國雷協會（雲南反共救國軍）會員大會。她表示...

影／國民黨主席民調 郝龍斌看好度居冠 趙少康、鄭麗文這麼說

國民黨主席選舉6搶1，將於10月18日投票，ETtoday新聞雲今天公布最新民調，候選人郝龍斌最被看好，鄭麗文居次。中廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。