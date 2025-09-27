趙少康曝盧秀燕不選黨主席原因 鄭麗文拚下架民進黨

國民黨主席選舉6搶1，中廣前董事長趙少康今天代表候選人之一郝龍斌到桃園拜票，他致詞透露曾請台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安選黨主席，但盧考量「得台中者得天下」，決定固守台中，蔣考慮後也未同意，因此鼓勵郝龍斌出來參選；也競逐黨魁的前立委鄭麗文強調，下屆國民黨主席非看守性質，她會扛起責任，下架民進黨。

黃國園關懷服務協會會員大會今天在桃園八德舉行，適逢國民黨黨主席選舉期間，競選黨主席的郝龍斌請趙少康到場參與，鄭麗文也趕場從龍潭到八德，向黨員拜票。

趙少康致詞提及此次國民黨主席選舉，自己曾跟盧秀燕談過，但盧考量未來全國大選「得中部者得天下」，因為北部藍軍有優勢，南部則為綠軍有優勢，但「中部誰贏誰就贏」，因此，盧決定要好好固守台中，進而讓2028年拿下勝仗，他自己聽了有理。

趙少康也提到，台中有一半以上外來人口，「既包容又嚴厲」，過去藍綠人選只要優秀都有機會選上，胡志強做了13年市長，但市民要胡下台就下台，換了林佳龍，顯見台中人之嚴格，林佳龍做了4年不見得不好，但就是換了盧秀燕上任。如今盧秀燕決定要死守台中，也是替國民黨守住中部疆域。

不只找上盧秀燕，趙少康也說自己在7月時曾請蔣萬安吃飯，希望蔣出來選黨主席，但蔣考慮了一下也沒有同意，由於盧、蔣都沒有意願，朱立倫也未有連任規畫，因此自己很早就鼓勵郝龍斌參選。趙也肯定，郝龍斌操守好、沒有劣跡，能安穩過渡到2028年，並強調此絕非宮廷政治，黨主席是一票一票選出來，沒有私相授受。

鄭麗文致詞時強調，如今是扛起歷史責任的關鍵時刻，有人認為國民黨在大罷免之後一片看好，但其實仔細思考，真的可以掉以輕心、高枕無憂嗎？她認為面對賴清德總統主政，民進黨對手無所不用其極，在花蓮風災重大傷亡時刻，就在政治攻防鬥爭。

「接下來的國民黨主席不是看守黨主席，要有積極作為。」鄭麗文說，因為國民黨可能的總統候選人都身有重要任務、分身乏術，因此國民黨必須做好所有準備工作，確保2028年下架民進黨，至於2026年地方大選，也將以翻轉南台灣綠色魔咒為目標。

鄭麗文說，若當選國民黨黨主席，不會只待在台北，將以南台灣作重點；並直指民進黨在摧毀台灣，將台灣推往戰火邊緣，國民黨必須團結所有團結力量，包含藍白、在野力量，「只能贏不能輸」，擔任黨主席任重而道遠，希望大家跟她站在一起作戰。