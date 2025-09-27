主席選舉第二場辯論仍被拒 卓伯源：台灣還有公正媒體

中天電視台上周舉辦國民黨主席辯論會，候選人之一的彰化縣前縣長卓伯源不滿未獲邀請，試圖闖進辯論會場。第二場辯論會今登場，卓仍未受邀，他透過聲明指出，相信台灣還有其他客觀公正的媒體，且這次是為了大是大非問題，只能展現怒目金剛的雷霆之怒，盼喚醒民眾對媒體未能扮演第四權的公共職能的反思。

卓伯源說，中天新聞以他對該公司誤解甚深為由，再度決定不邀請他參加第二次辯論會，他認為媒體理應提供完整全面的資訊，但中天卻將他拒於辯論會之外，辯論會淪為6名候選人只有3名候選人辯論，代表性嚴重不足，罔顧公民知情權，不利於候選人多元重要政見呈現。

卓伯源表示，他曾擔任議員、立委與縣長期間，慈眉善目地為民喉舌苦民所苦，這次面對中天展現怒目金剛的雷霆之怒，是希望能夠一石激起千層浪，喚醒民眾對於媒體未能扮演好，第四權應有的公共職能關注與反思。此事件也足以說明，在與人為善的外表下， 針對未來國民黨內部的黨務革新與外部的內政革新， 絕對會以身作則、雷厲風行。

卓伯源指出，他相信除了中天新聞之外，台灣尚有許多客觀公正的媒體，可以扮演好提供獨立正確資訊，提升公民政治知識與判斷力的第四權角色。因此他決定在10月18日選舉前，一定會在堅持中立與中道的媒體上，將參選理念、當選後政黨改革路線、具體黨務革新做法，以及針對各候選人政見的反饋等，完整的向選民報告。

卓說，未來他當選後，一定會持續秉承兼聽則明的態度，以廣納天下英才的胸襟和視野，為中國國民黨的與時俱進，以及台灣民主自由的未來而努力。卓也預計下午3時30分到辯論會場發表聲明。

聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦國民黨主席選舉電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會，時間為晚上6時到8時30分，於TVBS 56台電視頻道播出，TVBS及UDN均網路直播。