鄭麗文為異域孤軍後裔 批民進黨撕裂台灣、花蓮災情甩鍋

國民黨黨主席參選人前立委鄭麗文今天到桃園地區拜票，並參加在龍潭區舉辦的中華民國國雷協會（雲南反共救國軍）會員大會。她表示父親來自雲南普洱，雲南遠征軍從金三角到台灣，是異域孤軍，遠近馳名，當年身處海外孤軍作戰，但分分秒秒沒忘記中華民國。

鄭麗文表示父親隨異域孤軍部隊到台灣，一生的職志就是「捍衛中華民國」，父親是少校輔導長退役，她自己作為雲南女兒，從小在眷村長大，而母親是雲林口湖人，父母親就是「芋頭番薯」，台灣族群融合的表率，今天「回娘家」最重要的是向血濃於水的鄉親報告，雲南的女兒麗文參選中國國民黨主席，登記第5號。

鄭麗文說，雲南少數民族彝族雖是異域孤軍，但心念中華民國，2005年在當時主席連戰的號召邀請下，參加中國國民黨，連戰下定決心展開兩岸破冰之旅，推動國共和解，確定兩岸和平免於戰火，致力推動兩岸和平，也是20年後的今天，她決定參選中國國民黨主席唯一也是最重要的理由，兩岸同胞不能自相殘殺，必定要強強聯手，發揮1加1大於2開創兩岸和平的百年基業，同時才能保衛台灣安全，帶來台灣繁榮，讓下一代看到未來、希望，這一切都必須是兩岸和平才能實現的。

鄭麗文抨擊民進黨倒行逆施，甚至不承認台灣光復，還想當亡國奴，民進黨在享盡中華民國的榮華富貴之後，居然要否定中華民國，把台灣推向高度不確定的處境，讓戰火隨時一觸即發，外資不敢投資台灣，人民不知道何時迎來戰爭，年輕人去當兵，難道台灣要變成戰場？難道要變成下一個烏克蘭？難道台灣要毀於戰火變成廢墟？民進黨挑起族群對立製造仇恨，在大罷免期間隨意扣帽子稱中共同路人，台灣從來都沒有如此被撕裂過、台灣從來沒有如此對立過。

她說，「芋頭番薯」族群的融合，台灣團結、中華民國的團結才能看到未來，民進黨撕裂台灣朝向毀滅，看到花蓮災情，民進黨在第一時間滿腦想著政治鬥爭、甩鍋、造謠，無視人命、不管百姓，質疑台灣什麼時候從善良樸質的社會，變成只有仇恨、謊言，所以民進黨不倒，台灣不會好，國民黨必須站起來、必須振衰起敝，必須負起責任打倒民進黨，打倒台獨重返執政。

鄭麗文說，這一屆的主席責任重大，自己將會全心全意投入、毫無保留絕不藏私，尊重制度，希望大開大闔完成整合，不只團結國民黨、團結藍白，還要團結在野，更要團結全台灣，下架民進黨。