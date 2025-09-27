影／國民黨主席民調 郝龍斌看好度居冠 趙少康、鄭麗文這麼說

國民黨主席選舉6搶1，將於10月18日投票，ETtoday新聞雲今天公布最新民調，候選人郝龍斌最被看好，鄭麗文居次。中廣前董事長趙少康今天代表郝龍斌到桃園向黨員拜票，受訪時表示選舉未到最後一刻不敢講，但郝民調高其來有自；鄭麗文則說郝龍斌經歷豐沛，但她自己有感受到基層黨員對她的熱情與支持，有信心符合期待。

黃國園關懷服務協會成立一周年，今天在桃園八德舉行會員大會，現場不少會員成員都是國民黨重要的一份子。競選國民黨黨主席的郝龍斌因為下午將首度參加辯論會，仍在準備相關辯論內容，趙少康中午代表郝龍斌到八德參與活動，向現場會員致意。

趙少康會前接受媒體訪問，問及國民黨黨主席最新民調，郝龍斌看好度第一。趙少康說，選舉沒有到開票最後一刻不敢講，黨主席選舉是要黨員一票一票投出來，因此需要積極拜訪、說服黨員，到底哪一位最適合當主席。

趙少康也說，國民黨黨主席未來幾年任務艱鉅，雖然民進黨不得民心，但是否代表國民黨就能獲得民心，這是另一回事，因此國民黨要很努力，尤其黨主席要穩穩當當過渡到總統選舉，目前盧秀燕不錯，要如何輔選盧或合適總統候選人，這是重要工作。

不僅如此，趙少康也提到，國民黨主席還要與立院、地方議會議長、副議長與縣市長密切溝通與協調，還要有號召青年能力、針對兩岸問題提出好的對策，各項任務繁重。他並強調，郝龍斌很有行政經驗，也當過吳敦義、朱立倫的副主席，熟悉黨務，民調高是有原因，加上形象不錯、沒有劣跡，他也給予支持。

鄭麗文今天中午也到八德參與活動爭取黨員支持，被問到對最新民調的看法。鄭麗文說，郝龍斌市長擁有豐沛經歷，就傳統國民黨選舉經驗，看好度會比較高，但她自己感受到基層黨員的普遍心聲，是希望脫胎換骨、耳目一新，展現更強戰鬥與行動力。

鄭麗文強調，看好度是對她的高度鞭策，自己也有感受到實際來自國民黨黨員的熱情與支持，對她是股很大的鼓勵與勇氣，來自黨員殷殷企盼，她也期許自己能當個具有戰鬥力、敢言敢衝、最具行動力的黨主席。