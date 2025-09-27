快訊

參選國民黨主席資格被質疑 羅智強秀朱立倫聘書回嗆張亞中

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
羅智強今秀出國民黨主席朱立倫頒發指定中常委聘書，強調自己參選國民黨主席的資格100%沒有問題。 圖取自羅智強臉書
羅智強今秀出國民黨主席朱立倫頒發指定中常委聘書，強調自己參選國民黨主席的資格100%沒有問題。 圖取自羅智強臉書

國民黨主席選舉10月18日登場，現有6組候選人。候選人之一的張亞中昨質疑，另一位候選人羅智強參選資格，認為中評委資格須經由黨代表大會追認後才生效。羅智強今秀出國民黨主席朱立倫頒發指定中常委聘書回嗆，指如果他資格有疑問，那麼上次張亞中參選資格也會有疑問。

羅智強今在臉書貼文指出，他參選黨主席的資格有二，一是中評委，其次是指定中常委。而中評委部分，張亞中上一次也是以同樣的模式，經過全國黨代表大會追認前，即投入黨主席選舉。如果質疑他資格有疑問，那麼上次張教授參選資格也會有疑問。

羅智強說，他另一個參選主席的資格是「指定中常委」，因此這會期擔任國民黨立法院黨團書記長，今年9月1日上任，依例書記長同時也是指定中常委，朱立倫主席也已頒發指定中常委聘書，任期就從9月1日開始。因此他的參選資格，100%沒有問題。

中常委 羅智強 張亞中 黨主席

