快訊

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

聽新聞
0:00 / 0:00

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉進入白熱化階段，聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉進入白熱化階段，聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉進入白熱化階段，聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會，時間為時間為晚上6時到8時30分，於TVBS 56台電視頻道播出，TVBS及UDN均網路直播，辯論會將包括六人申論、媒體提問、交叉提問以及結論等環節。

本次辯論會邀請六位候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強參與，辯論會流程包括申論、媒體提問、交叉提問、結論四個階段。

辯論會將由TVBS資深主播錢怡君主持，媒體提問環節將由TVBS新聞部副理樊啓明、聯合報新聞部副總編輯蔡惠萍為代表進行提問。

主辦單位指出，這場國民黨魁之戰，將決定國民黨的未來如何發展，因此辯論觸及問題必多元、多領域，各候選人也將努力闡述己見，爭取黨員支持。

辯論會 TVBS 國民黨

延伸閱讀

「盼了解產業需求」拜會林伯豐 鄭麗文：台灣要核電

鄭麗文拜會工商大老林伯豐 他挺「世代交替」：該讓新人才出來了

拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

卓伯源未受邀新聞台第二場辯論 羅智強：盼能同場聆聽想法

相關新聞

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

國民黨主席選舉進入白熱化階段，聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會，時間...

郝龍斌拋司法政見 推動修法限制羈押次數

國民黨主席選舉10月18日舉行投票，台北市前市長郝龍斌今再拋政見「守護同志，對抗政治介入司法」，他將推動修法限制司法羈押...

藍營黨主席選舉激戰 羅智強推首支競選CF：每步都為青天白日奮鬥

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強持續走訪黨員基層爭取支持，今日推出首支競選CF，傳達「世代承擔、團結國民黨、...

鄭麗文拜會工商大老林伯豐 他挺「世代交替」：該讓新人才出來了

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，隨著選戰節奏加快，各候選人各自發揮爭取支持。黨主席候選人鄭麗文今下午前往拜會三三...

拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

國民黨主席選舉將於10月18日投票，黨主席候選人鄭麗文今在臉書表示，她今早前往苗栗縣政府，拜會縣長鍾東錦、議長李文斌。她...

卓伯源未受邀新聞台第二場辯論 羅智強：盼能同場聆聽想法

中天新聞明日舉辦國民黨主席選舉第二場辯論，候選人、彰化縣前縣長卓伯源不滿20日辯論未邀請他，到辯論現場高聲抗議，與中天管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。