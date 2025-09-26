聽新聞
首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」
國民黨主席選舉進入白熱化階段，聯合報和TVBS將於10月2日共同舉辦電視辯論會，此為首場六位候選人全員出席的辯論會，時間為時間為晚上6時到8時30分，於TVBS 56台電視頻道播出，TVBS及UDN均網路直播，辯論會將包括六人申論、媒體提問、交叉提問以及結論等環節。
本次辯論會邀請六位候選人鄭麗文、卓伯源、郝龍斌、張亞中、蔡志弘、羅智強參與，辯論會流程包括申論、媒體提問、交叉提問、結論四個階段。
辯論會將由TVBS資深主播錢怡君主持，媒體提問環節將由TVBS新聞部副理樊啓明、聯合報新聞部副總編輯蔡惠萍為代表進行提問。
主辦單位指出，這場國民黨魁之戰，將決定國民黨的未來如何發展，因此辯論觸及問題必多元、多領域，各候選人也將努力闡述己見，爭取黨員支持。
