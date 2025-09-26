郝龍斌拋司法政見 推動修法限制羈押次數

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報資料照
國民黨主席候選人郝龍斌。圖／聯合報資料照

國民黨主席選舉10月18日舉行投票，台北市前市長郝龍斌今再拋政見「守護同志，對抗政治介入司法」，他將推動修法限制司法羈押次數與時間，杜絕濫權羈押，另外設立義務律師提供遭司法追殺黨工與公職法律支持，並建立訴訟基金支援受害黨工需要的律師訴訟費用，以對抗民進黨追殺。

郝龍斌說，賴清德總統上任以來，政治介入司法的斧鑿斑斑，國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹以及眾多同志及各地方黨部遭到搜索、羈押，導致罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶行動以失敗告終。至今還有2位同志仍被羈押中，黃呂因為長期被羈押，健康每況愈下，為了換取交保回家，只好被迫向檢方認罪。

郝龍斌表示，檢調押人取供，民眾黨前主席柯文哲在定罪前，就被押了長達一年，還把偵辦進度洩漏給特定媒體，各種荒腔走板，連民進黨立委林岱樺都高喊「政治干預司法，司法干預初選」，可見得司法不公的嚴重程度。他參選國民黨主席，重要的政見之一就是「守護同志，對抗政治介入司法」。

郝龍斌說明，他將推動修法，團結在野力量，一起推動修法，限制司法羈押次數與時間，杜絕濫權羈押，保障每一位國民不再受司法迫害；設立義務律師，由黨中央籌組義務律師團，提供遭司法追殺黨工與公職最直接的法律支持；建立訴訟基金：支援受司法迫害同志需要的律師等訴訟費用，讓大家安心工作，無後顧之憂；重振組織，恢復組發會與地方黨部常態會報，強化行政部門、議會與黨部的日常溝通，讓黨更有力量，對抗民進黨追殺。

郝龍斌強調，他承諾，上任後一定成為每位黨工最堅強的後盾，共同對抗民進黨，守護好同志，就是守護國民黨的未來。

司法 民進黨 郝龍斌 國民黨 黃呂錦茹 柯文哲 吳思瑤 林岱樺

