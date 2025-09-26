藍營黨主席選舉激戰 羅智強推首支競選CF：每步都為青天白日奮鬥

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強持續走訪黨員基層爭取支持，今日推出首支競選CF，傳達「世代承擔、團結國民黨、翻轉國民黨」的理念。

羅智強以「謝謝黨內同志和支持者，用血汗守住這個家，用青春撐起一片天，這個家，叫中華民國」作為影片開場白，搭配上國旗歌，以及他徒步環島宣揚黨的理念時，與民眾互動的片段，凸顯他始終與黨和人民站在一起，腳踏實地，一步一腳印，呼應他要帶領國民黨與人民生活在一起的理念，象徵他「每一步都為青天白日奮鬥」。

競選CF展示羅智強參與公共事務的畫面，從街頭反罷、戰車宣講，到國會殿堂的激烈攻防，也有披著雨衣不畏風雨的現場，每一幕都展現出拚搏姿態。羅智強在影片中直言，「無論過去、現在，都必須勇敢改革，才能帶領國家度過內憂外患」。

羅智強強調，「民主成果得來不易」，國民黨要達成政黨輪替就必須團結，「替世代守住中華民國的價值」就是自己的首要任務，並堅定宣示「他的每一步，都將為青天白日奮鬥」。影片最後，他拿著國旗看向遠方藍天，並以「團結國民黨，走向新藍天」的競選口號作結尾。

這支約1分鐘的CF，展現羅智強一路走來的戰鬥歷程，更將「世代承擔」與「翻轉國民黨」的核心理念具體化，力求成為號召國民黨團結的掌舵者，爭取黨員最大支持。