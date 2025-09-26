快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

藍營黨主席選舉激戰 羅智強推首支競選CF：每步都為青天白日奮鬥

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人、國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨主席候選人、國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強持續走訪黨員基層爭取支持，今日推出首支競選CF，傳達「世代承擔、團結國民黨、翻轉國民黨」的理念。

羅智強以「謝謝黨內同志和支持者，用血汗守住這個家，用青春撐起一片天，這個家，叫中華民國」作為影片開場白，搭配上國旗歌，以及他徒步環島宣揚黨的理念時，與民眾互動的片段，凸顯他始終與黨和人民站在一起，腳踏實地，一步一腳印，呼應他要帶領國民黨與人民生活在一起的理念，象徵他「每一步都為青天白日奮鬥」。

競選CF展示羅智強參與公共事務的畫面，從街頭反罷、戰車宣講，到國會殿堂的激烈攻防，也有披著雨衣不畏風雨的現場，每一幕都展現出拚搏姿態。羅智強在影片中直言，「無論過去、現在，都必須勇敢改革，才能帶領國家度過內憂外患」。

羅智強強調，「民主成果得來不易」，國民黨要達成政黨輪替就必須團結，「替世代守住中華民國的價值」就是自己的首要任務，並堅定宣示「他的每一步，都將為青天白日奮鬥」。影片最後，他拿著國旗看向遠方藍天，並以「團結國民黨，走向新藍天」的競選口號作結尾。

這支約1分鐘的CF，展現羅智強一路走來的戰鬥歷程，更將「世代承擔」與「翻轉國民黨」的核心理念具體化，力求成為號召國民黨團結的掌舵者，爭取黨員最大支持。

國民黨 羅智強

延伸閱讀

綠委要殺傷力反擊花縣府 羅智強：政治人物前提先是個人

卓伯源未受邀新聞台第二場辯論 羅智強：盼能同場聆聽想法

王定宇群組截圖稱被斷章取義 羅智強：國民黨執政早被轟下台

影／羅智強、盧秀燕台中合體吃90年肉圓老店 盧分享隱藏版吃法

相關新聞

藍營黨主席選舉激戰 羅智強推首支競選CF：每步都為青天白日奮鬥

國民黨主席選舉10月18日投票，候選人羅智強持續走訪黨員基層爭取支持，今日推出首支競選CF，傳達「世代承擔、團結國民黨、...

鄭麗文拜會工商大老林伯豐 他挺「世代交替」：該讓新人才出來了

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，隨著選戰節奏加快，各候選人各自發揮爭取支持。黨主席候選人鄭麗文今下午前往拜會三三...

拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

國民黨主席選舉將於10月18日投票，黨主席候選人鄭麗文今在臉書表示，她今早前往苗栗縣政府，拜會縣長鍾東錦、議長李文斌。她...

卓伯源未受邀新聞台第二場辯論 羅智強：盼能同場聆聽想法

中天新聞明日舉辦國民黨主席選舉第二場辯論，候選人、彰化縣前縣長卓伯源不滿20日辯論未邀請他，到辯論現場高聲抗議，與中天管...

羅智強見盧秀燕 郝龍斌挺青年 鄭麗文訪軍系

國民黨主席選舉即將在下月十八日舉行，國民黨主席候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強昨日各自出招。郝龍斌發表青年政見要打破宮廷政治...

影／羅智強、盧秀燕台中合體吃90年肉圓老店 盧分享隱藏版吃法

參選國民黨主席的羅智強今晚與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的肉員店開吃播。盧秀燕分享隱藏版吃法，她說，肉員吃完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。