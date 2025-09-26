鄭麗文拜會工商大老林伯豐 他挺「世代交替」：該讓新人才出來了

國民黨主席選舉將於10月18日進行投票，隨著選戰節奏加快，各候選人各自發揮爭取支持。黨主席候選人鄭麗文今下午前往拜會三三會理事長林伯豐。她說，她特來向林伯豐請益，尋求商界支持，一定要拚和平，拚經濟，不要再內鬥、惡鬥。林伯豐表示，國民黨人才這麼多，應該是要讓新的人才出來。

鄭麗文今下午在國民黨前立委、前中常委李德維和前中常委劉大貝的陪同下，前往台玻大樓拜會林伯豐。林伯豐親自到大樓一樓迎接鄭一行人。

鄭麗文說，她今天特別拜訪林伯豐，想尋求商界的支持，特別來向林伯豐請益。非常感謝林理事長對國民黨的關心，還有對她這次參選主席的鼓勵跟支持。商界、企業界對於面臨來自美國的關稅海嘯憂心不已，民進黨長期讓台灣陷入了政治的惡鬥跟內耗，未來國民黨要帶領台灣拚和平拚經濟，因為兩岸和平穩定，才能夠讓台灣吸引來自全球的資金，同時大開經濟產業的活水與商機。

鄭麗文表示，台灣產業面臨關稅海嘯，尤其是製造業，民進黨一籌莫展，如今危機重重，要如何帶領產業走出困境、危機，拚經濟是國民黨最重要的強項，未來國民黨要帶著所有的企業走出困局，再創經濟的奇蹟。

鄭麗文指出，大家念茲在茲的是電力、電力、電力，國民黨一定要帶大家回到正確的能源政策，因為沒有電力就沒有產業，沒有電力就沒有競爭力，未來的電力就是國力，一定要重啟核電，有正確的能源政策。

鄭麗文強調，要有全面的經濟藍圖，對外開放，對內鬆綁，一定要幫企業界解決困難、解決問題，當他們的後盾，如此才能夠重振台灣的經濟，且帶給年輕人更多的就業機會，所以要拚和平，拚經濟。不要再內鬥，不要再惡鬥，讓台灣社會回到正軌，讓台灣遠離戰火，重啟經濟的繁榮和平。今天特別來向工商大老請益，對於今天台灣經濟的處境、產業面臨的困局，要如何讓產業有信心，帶給他們更多後盾跟支持力。

林伯豐說，三三會對於鄭麗文的政治理念都認同，同時是國民黨內的青年才俊，有魅力又有論述能力，國民黨人才這麼多，應該是要讓新的人才出來，為國民黨奮鬥。奮鬥有三個目標，第一是為經濟好，培養人才，為台灣的經濟創業；第二是能源政策應該要修正，讓台灣能夠有足夠的能源；第三是需要和平，至於怎麼樣能夠和平，國民黨來做會比民進黨更勝一籌。