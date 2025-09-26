拚國民黨主席搶地方票 鄭麗文拜會鍾東錦

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席選舉將於10月18日投票，黨主席候選人鄭麗文今在臉書表示，她今早前往苗栗縣政府，拜會縣長鍾東錦、議長李文斌。她說，鍾東錦期待她未來當選，一定要重視地方，讓中央與地方的黨政運作更緊密。

隨著國民黨主席選舉投票日逼近，各組候選人各自出招爭取支持。鄭麗文說，她們今天一大早到苗栗縣政府拜會請益。她非常謝謝鍾東錦和李文斌，兩位前輩不只親切寒暄，更花了將近一個小時，和她們一起聊到苗栗的現況與未來。

鄭麗文表示，鍾東錦也語重心長期待未來她當選黨主席，一定要重視地方，能讓中央與地方的黨政運作更緊密，為苗栗創造更大的可能，對此她非常認同。

鄭麗文表示她受益良多，非常感謝鍾東錦、李文斌對黨務的發展有很精闢的見解以及對地方發展的關心，讓她很感佩。這場交流充滿對家鄉的真心，和對國民黨的高度期待，非常感謝鍾縣長和李議長。

鄭麗文此次拜會，國民黨前立委、前中常委李德維也陪同。

李文斌 鍾東錦 鄭麗文 國民黨 黨主席

