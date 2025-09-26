卓伯源未受邀新聞台第二場辯論 羅智強：盼能同場聆聽想法

中天新聞明日舉辦國民黨主席選舉第二場辯論，候選人、彰化縣前縣長卓伯源不滿20日辯論未邀請他，到辯論現場高聲抗議，與中天管理層發生口角，明日辯論則未邀卓與會。候選人、立委羅智強今表示，他希望能六個候選人同台，他也想聆聽卓伯源看法，但尊重主辦方。

根據中天新聞聲明，20日當晚向卓伯源發出辯論邀請，不料卓伯源22日再開記者會攻擊。儘管記者會後，卓伯源回覆要參加辯論，但已破壞善意基礎，諸多發言與事實不符，已涉及誹謗，應該道歉。衡量卓伯源誤解甚深，善意不能建立在員工遭汙名化和不實指控，中天無奈下決定不邀請卓伯源參加第二場辯論。

國民黨立委林沛祥表示，尊重，他看到的解釋原因是，當初卓伯源跟中天有些不舒服，這是民間主辦方。

羅智強表示，第一是要尊重，因為是民間主辦。但就一個候選人的立場，基本上還是希望六個候選人都能同台。卓伯源過去在彰化縣長任內，其實也是非常有建設，是國民黨優秀參政同志。當卓願意來角逐國民黨主席，對國民黨來講是一件好事，所以從他個人的角度來講，非常希望能夠同場聆聽，卓對參選黨主席的想法。

羅智強說，距離明天還有一天時間，期許有好的結果，能夠六人同台，但當然還是要尊重主辦單位跟相關當事人的協調結果。他非常期待明天可以見到卓伯源，同場一起來陳述理念。

此外，根據艾普羅最新民調，在未加入任何政黨的民眾，有19.3％希望候選人郝龍斌當選，13.8％支持候選人鄭麗文，11.3％希望羅智強勝出。羅智強回應，任何民調，基本上領先方要很努力，未領先方就要更努力，民調就是作為參考。