羅智強見盧秀燕 郝龍斌挺青年 鄭麗文訪軍系

國民黨主席選舉即將在下月十八日舉行，國民黨主席候選人郝龍斌、鄭麗文、羅智強昨日各自出招。郝龍斌發表青年政見要打破宮廷政治、當青年參政最強大的搭台者，有意搶攻青年選票；鄭麗文則拜會退役上將夏瀛洲爭取軍系支持，並強調「堅決反對任何形式台獨」；羅智強與台中市長盧秀燕相約在台中吃肉圓。

國民黨主席之爭逐漸進入白熱化階段，盧秀燕成為各方候選人爭取支持的對象。郝龍斌在廿一日搶先約到盧秀燕吃小吃，羅智強則在昨晚與盧秀燕在台中知名的肉圓店開吃播，盧秀燕還拍拍羅智強的手說「加油、祝福」，並稱羅就跟自己的弟弟一樣，羅為了台中市政工作「從來沒有說不」，像是台中捷運預算被中央砍到剩下一點六億，羅也聲援，讓盧非常感謝。

郝龍斌在昨日接受專訪前，透過臉書拋出青年政見，有意搶攻青年選票。他說，他要青壯共榮，打破宮廷文化，他會當青年參政最強大的「搭台者」、黨內人才最認真的「培訓者」，打造人才流通機制。青年就是國民黨的公共財，也應廣納基層意見打破小圈圈，設立國民黨版「專線一九九九」。

鄭麗文昨天則拜會夏瀛洲，兩人在「我自豪，我自信，我是中國人」的墨寶前合影。她表示，她會全心全意做專職黨主席，感謝在選舉過程當中，受到黨員尤其是黃復興黨部，這麼多先進同志們的熱情支持，因為大家心情、期待都是一樣的。