影／羅智強、盧秀燕台中合體吃90年肉圓老店 盧分享隱藏版吃法

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
位於台中南區復興路三段的「台中肉員」，該店是開業超過90年的名店，曾獲米其林必比登推薦餐廳。記者陳秋雲／攝影
位於台中南區復興路三段的「台中肉員」，該店是開業超過90年的名店，曾獲米其林必比登推薦餐廳。記者陳秋雲／攝影

參選國民黨主席的羅智強今晚與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的肉員店開吃播。盧秀燕分享隱藏版吃法，她說，肉員吃完了，會將剩餘的醬汁搭配湯汁一起吃，味道更對味。羅智強聽聞後照著盧推薦的吃法，大讚好吃。

羅智強參選國民黨主席選舉後，開啟全台拜訪行程，除到台中舉辦座談會，今上午先到台南參加黨員座談會爭取支持，晚上與盧秀燕約在台中知名肉員吃小吃。

位於台中南區復興路三段的「台中肉員」，該店是開業超過90年的名店，曾獲米其林必比登推薦餐廳，羅智強與盧秀燕除了吃肉圓，也喝了冬粉湯，都是店內招牌。盧秀燕說，這家店只賣肉圓跟湯，可見有多好吃，今天她作東請客，大家放開吃。

盧秀燕說，要選國民黨主席的聲量都很高，因此運用他們的聲量，幫台中拚經濟。這家肉員店她已經吃了幾十年，過去她擔電視台採訪主任，宿舍就在肉員店家對面，可以說吃肉員店的「鄰居」，這家肉員裡面的肉多的不得了，皮也很嫩，她最喜歡它的醬，以前都會吃一晚肉圓配一杯珍奶，還有冬粉湯，味道絕妙不得了，因此今天請羅智強來品嘗。

盧秀燕也分享隱藏版吃法，她說，這家肉員的醬汁很好吃，每次都捨不得不吃光，因此有時候還會搭配湯汁一起吃，有些人甚至還會把醬汁倒入湯中攪一攪，除了原味，也吃加醬版的。羅智強聽聞後照著盧推薦的吃法，大讚好吃。

參選國民黨主席的羅智強今晚與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人到台中已有90年歷史的知名肉員店開吃播。記者陳秋雲／攝影
參選國民黨主席的羅智強今晚與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人到台中已有90年歷史的知名肉員店開吃播。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 羅智強 國民黨 黨主席 肉圓

