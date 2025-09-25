盧秀燕祭返鄉重建補助 羅智強讚作法很好：花蓮是我的故鄉

參選國民黨主席的羅智強今晚與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的肉圓店開吃播。盧秀燕今宣布花蓮光復鄉親如要返鄉參與救災或環境清理，中市府將給予一天1000元生活津貼，最高補助10天，並呼籲中央可以比照台中給予補助。羅智強則說花蓮是他的故鄉，台中的作法很好。

羅智強與盧秀燕今在台中「台中肉員」相約吃小吃，2人邊吃邊聊，聊到花蓮的災情。羅智強說，花蓮是他的故鄉，爸爸過去曾在花蓮打零工，後來才搬到基隆，花蓮風災、地震多，災害頻傳，台中搜救弟兄趕赴花蓮搜救很辛苦，真的很感動，「每個人都是花蓮人、光復人」，共同幫助花蓮共度難過。羅也說，他最近出版新書，將從獲得的版稅中拿出50萬元捐出賑災之用。

盧秀燕表示，台中搜救隊昨趕赴花蓮搜救，且進駐最重點的佛祖街，目前已救出13名民眾，時間分秒必爭，目前搜救工作持續中，但已經有第二批搜救隊在準備，在適當時機就搭火車進入災區換班，持續投入救援。

盧秀燕說，很多花蓮鄉親在台中工作或居住，尤其是光復鄉的親鄉，看到家鄉重創心急如焚，因此中市府全國首創推出生活津貼制度，只要光復鄉親返鄉參與救災或是環境清理，只要提出簡單證明，就給予一天1000元的生活津貼，第一階段最高補助10天，並有交通補助，以解決當地人手不足的困境。

羅智強稱讚說，台中的作法很好，立法委員來自各地，可建議各地政府給予花蓮鄉親返鄉津貼補助。盧秀燕提到，有些縣市可能經費有限，但是中央有賑災款或是有預備金，建議中央可以比照台中，補貼各縣市光復鄉親返鄉協助，因為當地人對故鄉比較熟悉，也了解在地狀況，有助救災與重建工作。