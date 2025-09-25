爭取支持！羅智強、盧秀燕台中合體吃肉圓 盧：他就跟自己弟弟一樣

參選國民黨主席的羅智強今晚與台中市長盧秀燕相約吃小吃，2人在台中知名的肉圓店開吃播。羅智強說，盧市長是各位候選人都希望得到祝福的對象，因此今天特地來拜訪市長；盧秀燕則拍拍羅智強的手說「加油、祝福」，羅就跟自己的弟弟一樣，他為了台中市政工作「從來沒有說不」，非常感謝。

國民黨主席之爭逐漸進入白熱化階段，盧秀燕是各方候選人亟欲爭取的對象，台北市前市長郝龍斌21日先約盧吃小吃，立委羅智強22日原本也有邀約，受颱風影響取消，改期到今晚與盧秀燕到台中南區的「台中肉員」吃小吃。

羅智強參選國民黨主席選舉後，開啟全台拜訪行程，除到台中舉辦座談會，今上午先到台南參加黨員座談會爭取支持，晚上與盧秀燕約在台中知名肉圓吃小吃。盧秀燕說，這間肉圓開了90年，而且只賣肉圓跟湯，可見有多好吃，今天她作東請客，大家放開吃。

盧秀燕拍拍羅智強的手說，「羅就跟自己的弟弟一樣」，當時她是立委，羅在總統府，有很多議案合作，現在也在黨內擔任公職，目前是國民黨立院黨團書記長，羅為了台中市政工作「從來沒有說不」，像是台中捷運預算被中央砍到剩下1.6億，羅也聲援，非常感謝他。

盧秀燕說，原本與羅智強約了本周一，但因為發生花蓮災情，因此智強主動改期，延到今天，對他很抱歉。羅智強則回說「這是應該的」。

羅志強說，他是國民黨的一分子，要當國民黨縣市首長的後盾，只要是合理的東西，都會幫忙爭取與發聲，中央有些面相沒有看到，就要當中央與地方聲音的橋樑，呼籲中央與地方要攜手合作，造福地方，希望中央有這份同理心，把人民的事情放在心上。

這次國民黨主席之爭有6位候選人，台中市政顧問梁曼娜也說，希望國民黨主席很多出來人選，但是不要吵架要團結。羅志強表達認同，他說，國民黨主席選舉人才濟濟，每個候選人都很棒，最後誰贏得黨主席，都是大家的福氣，當選就是承擔的開始，他樂見良性的競爭，盧市長也是各位候選人都希望得到祝福的對象，因此今天特地來拜訪市長。

盧秀燕對羅智強說「加油、祝福」，選舉是喜事，每個人要找她很樂意，因為她是黨員，看見有黨員願意承擔都要鼓勵，也是盡黨員的義務，選賢與能。